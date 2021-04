Demi Lovato recrea su sobredosis en el video musical "Dancing With The Devil"

La cantante Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos este 01 de abril al lanzar el video musical de su nuevo sencillo, "Dancing With the Devil". El clip es una recreación desgarradora de su sobredosis de 2018 en la que casi pierde la vida.

El video musical comienza con la cantante de 'What Other People Say' recuperándose en una cama de hospital, con tubos que filtran la sangre de su cuello, mientras se reproducen varias etapas su adicción.

Luego algunas noticias sobre su hospitalización se reproducen antes de que el video pase al segundo verso de la canción. En esa parte se muestra la agresión sexual de Lovato por parte del traficante que le suministró las drogas que causaron la sobredosis.

El asistente de Demi Lovato, Jordan Jackson, también aparece en el video descubriendo a Lovato y pidiendo ayuda, casi exactamente como se describe en el nuevo documental de la cantante. El video se cierra con una toma del tatuaje del cuello de Lovato, que dice "sobreviviente".

Demi Lovato habló de su sobredosis en su nueva docuserie

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Lovato compartió nuevos detalles de la sobredosis de julio de 2018 que la dejó hospitalizada en su docuserie, Demi Lovato: Dancing With the Devil, que se estrenó en YouTube en marzo.

En el documental se revela que Lovato sufrió tres derrames cerebrales, un infarto y neumonía y estaba "legalmente ciega" cuando se despertó. “Mi hermana pequeña estaba junto a mi cama. Estaba tan ciega que no podía ver quién era a pesar de que estaba parada a mi lado”, recordó.

“Le pregunté, yo estaba como, '¿Quién eres tú?' Ella simplemente comenzó a sollozar". La cantante también reveló que ahora no está del todo sobria porque "no funciona" para ella. En cambio, ella "ha estado fumando marihuana y bebiendo con moderación".

