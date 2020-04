Demi Lovato recordó a Selena Quintanilla con escandalosa fotografía

En días pasados se cumplieron 25 años de la muerte de Selena Quintanilla y Demi Lovato aprovechó la fecha para dedicarle tiernos mensajes y fotografías a la famosa cantante.

Y es que la interprete de "Tell me you love me" es una de las mayores fans de Selena, por lo que no perdió la oportunidad de hacerle un tributo.

“Te fuiste demasiado pronto y siempre serás una inspiración para mí.. Descansa en paz, ángel… Desearía haberte conocido y a esa risa”, escribió la intérprete de “Sorry Not Sorry” en Instagram.

El legado de Selena Quintanilla sigue inspirando de manera positiva a nuevas generaciones de cantantes como a Lovato, quien compartió sus palabras junto a una serie de imágenes de Quintanilla, entre ellas una selfie en el que presume playera con la imagen de la cantante y una fotografía con photoshop de Demi con Selena.

Demi compartió una imagen editada con Selana

Dichas fotografías volvieron locos a los fanáticos de Lovato, quien la comparan constantemente con Selena Quintanilla por sus raíces latinas.

Demi Lovato ha estado compartiendo como pasa el tiempo durante la cuarentena, y ha usado el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

Uno de sus planes que más llamaron la atención, fue cuando Demi volvió a ver la película biográfica de la “Reina del Tex-Mex” protagonizada por Jennifer López.

Lovato escribió que Selena fue una gran inspiración para ella, entre lo que resalta que en la película se ve a la cantante comiendo pizza.

La admiración de Lovato por Selena comenzó en su infancia.

"Esta escena me enseñó a una edad temprana, que está bien comer pizza como estrella del pop", comentó.

"Suena insignificante, pero después de haber luchado durante años con un trastorno alimentario, esto me impactó de una manera que nunca olvidaré. Selena vivió su verdad todos los días. No le importaba lo que la gente pensara de ella y vivía su vida de acuerdo con sus valores: música y familia. Rompió barreras como mujer latina y como artista".

Afirmó Demi Lovato, quien sostiene que Selena Quintanilla ha sido un gran ejemplo a seguir para ella.