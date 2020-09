Demi Lovato puso punto final a tu relación ¡Ya borró todo de Instagram!

Desde hace varios días se ha rumorado la ruptura entre Demi Lovato y su ex prometido Max Ehrich, con quien llevaba varios meses de relación y dos meses de compromiso, sin embargo, sin motivo y de la nada la relación llegó a su fin, lo que causó impacto entre los seguidores.

Aunque la decisión de la actriz de Camp Rock ya es un hecho, parece que ahora si ya no hay vuelta atrás, pues ha decidido borrar todo rastro de dicha relación.

A través de su cuenta oficial de Instagram la intérprete eliminó todas las fotografías y mensajes que tenía del actor, lo dejó de seguir y publicó un mensaje asegurando que está bien.

La intérprete de “Warior” hasta cambió el pie de imagen de una foto que tiene con el dj Marshmallow, en donde este le está pidiendo matrimonio, y previamente ella le puso que lo quiere, pero que Ehrich se había adelantado, y ahora esa misma imagen solo dice:

“You Know I Love you so Much”