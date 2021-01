Demi Lovato protagonizará una comedia sobre amigos con problemas alimentarios

Demi Lovato anunció que firmó para hacer Hungry, una comedia de cámara única de Universal TV de Universal Studio Group y la veterana de comedia Suzanne Martin.

El proyecto, que también cuenta con Hazy Mills y SB Projects como productores, tiene un compromiso piloto de la cadena, lo que significa que NBC pagará una multa si no se transmite.

Hungry seguirá a un grupo de amigos que pertenecen a un grupo de problemas alimentarios y se ayudarán mutuamente en su búsqueda del amor, el éxito y la única cosa en el refrigerador que hará que todo sea mejor.

Demi Lovato, quien ha sido abierta acerca de tener un trastorno alimentario, también es productora ejecutiva, junto a Martin, Sean Hayes y Todd Milliner de Hazy Mills y Scooter Braun, James Shin y Scott Manson de SB Projects.

Si se convierte en serie, Hungry sería el primer papel regular de Lovato en televisión desde que protagonizó Sonny With a Chance de Disney Channel de 2009-11.

La cantante Demil Lovato participó en la última temporada de Will & Grace el año pasado y ha realizado trabajos de voz en películas animadas Smurfs: The Lost Village y Charming.

Lovato también será el tema de una serie documental de YouTube que abrirá el festival SXSW de 2021 y participó en el especial de televisión Celebrating America en la inauguración del presidente Joe Biden.

Hungry se une a una lista de desarrollo de comedia en NBC que también incluye tres vestigios del ciclo 2020: comedias románticas Crazy for You y Someone Out There y Jefferies, protagonizada por el comediante Jim Jefferies.

Docuserie sobre Demi Lovato

YouTube Originals reveló los primeros detalles sobre su nuevo docuserie de Demi Lovato: Dancing with the Devil que se estrenará de forma gratuita el próximo martes 23 de marzo en el canal de Demi Lovato, y que se irá lanzando cada martes. El poderoso trabajo fue dirigido por Michael D. Ratner.

La nueva serie documental será un recorrido por los momentos más difíciles de la vida de la cantante, en el que se podrá conocer de forma más íntima los secretos que la llevaron a sufrir una sobredosis que casi la llevaría a la muerte en 2018.

La docuserie extiende la relación de Demi Lovato con YouTube Originals como continuación del documental de 2017 "Simply Complicated", que ahora tiene más de 35 millones de vistas en YouTube.

