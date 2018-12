Demi Lovato presume su espíritu navideño tras salir de rehabilitación (FOTOS)

Demi Lovato está compartiendo nuevamente sus momentos especiales con los seguidores de Instagram, pues en una de sus últimas publicaciones se ve que ha pasado una tarde con sus amigos Sirah y Matther Montgomery, decorando casitas navideñas.

En las historias de Instagram se ve a la actriz y cantante que se tomó unas horas con sus amigos para decorar casas de jengibre, para luego presumirla a sus seguidores con un sencillo mensaje que dice: “Feliz Navidad”.

Historia de Instagram

Se ha dicho que la cantante de "Sorry Not Sorry" dejó de seguir a varias otras celebridades en las redes sociales para concentrarse en su salud y evitar relaciones difíciles, pues han declarado que la cantante ha avanzado mucho y ha tenido un crecimiento emocional que le ha permitido reflexionar muchas situaciones.

Su árbol de navidad

Cabe mencionar que Demi y Henry disfrutan de pasar el tiempo juntos y están saliendo informalmente, pues desde que salió de rehabilitación, la intérprete ha sido fotografiada junto con Henry Levy, con quien se especula habría entablado una relación amorosa, en donde empezaron como amigos pero rápidamente se dieron cuenta de que tienen muchas cosas en común y se siente cómoda con Henry porque no tiene que ocultarle su pasado y puede hablar honestamente con él de su adicción y de su recuperación.