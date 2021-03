Demi Lovato presume impresionante cambio físico tras perder varios kilos

Demi Lovato es una de las cantantes más polémicas que ha habido a nivel internacional, después de que hace varios años ingresara a rehabilitación tras sus problemas de adicciones de drogas y alcohol.

Sin embargo, desde su última recaída ha cambiado para bien, pues ha dejado los aditivos, y no solo hablando de las drogas, sino que también ha tenido un mejor estilo de vida, lo que se ve reflejado a través de su cuerpo.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que la ex chica Disney compartió un video en el que presume un pantalón de hace algunos meses que ahora le queda notoriamente más grande, lo cual fue reconocido por sus seguidores.

“Accidentalmente perdí peso, ya no cuento las calorías nunca más, ya no hago ejercicio en exceso(...) y especialmente, ya no vivo mi vida de acuerdo a la cultura de la dieta”, dijo la cantante.

Mira el video de Demi Lovato

La cantante recibió cientos de comentarios en los que le reconocieron lo hermosa que se ve, no solo por fuera, sino también por dentro, pues la cantante no solo tiene un cuerpazo de envidia, sino que también es la combinación perfecta entre talento y carisma.

Y es que después de estar varios años alejada del mundo de la música, la cantante regresó en 2020 con su sencillo “Anyone” en la entrega de los Grammys del año pasado, posteriormente la vimos cantando el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl.

Y después de años de ausencia ahora está empoderada, disfrutando y demostrando su talento, y cantando canciones que buscan ayudar a personas que han pasado por lo que ella pasó, como lo es “Ok not to be Ok”, entre otras.

¿Te impresionó el cambio de Demi Lovato?, ¿Piensas que hace bien al no vivir en la cultura de la dieta y las calorías?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.