Demi Lovato prepara dueto con Ariana Grande

Sin duda, dos de las cantantes más talentosas que hay a nivel internacional son Ariana Grande y Demi Lovato, quienes alcanzaron la fama después de protagonizar series juveniles, Grande para Nickelodeon y Lovato para Disney.

Sin embargo, los años han pasado, y ambas son grandes estrellas internacionales, por lo que no es sorpresa que anunciar un dueto sea una noticia que se convierta en tendencia mundial.

Y es que el nombre de la ex novia de Joe Jonas alcanzó el número uno de las tendencias mundiales de Twitter, después de que la famosa revelara que está preparando un dueto con la cantante de Rain On Me, y que diera a conocer el nombre de este sencillo.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la cantante compartió un pequeño video en el que se lee el nombre de Ariana Grande como parte de los duetos que tendrá en su nuevo disco “Dancing with the Devil”.

Posteriormente, la estrella de “Sam y Cat” retuiteó dicho clip, y puso “Met him last night” el cual será el nombre de la canción que interpretan ambas para el nuevo disco de la ex chica Disney.

La reacción de los fans de Demi Lovato

Los fans reaccionaron con memes

A través de las redes el nombre de ambas tomó posicionamiento, pues se hicieron varios memes y se compartieron videos de ambas dando sus high notes, demostrando que ambas por separado son únicas, pero juntas, serán una joya, una pieza maestra.

Por ahora hay que esperar hasta el 2 de abril para poder escuchar este nuevo sencillo, y aún no se sabe si vendrá con video musical, o de momento solo será la canción, lo que sí que es verdad, es que ya se está convirtiendo en una de las piezas más esperadas por los internautas.

