Demi Lovato niega tener raíces mexicanas

Actualmente la cantante se encuentra en la promoción de su documental

Te puede interesar

- El miércoles por la noche, desde el Teatro Fonda en Los Ángeles, se estrenó, el documental de la cantante. La emergida de Disney aprovecha el largometraje para desahogarse y hablar de sus fantasmas del pasado, experiencias que la han transformado en la mujer que hoy todos conocemos y de la que se siente feliz., de 25 años, no oculta que alguna vez tuvo. Adicciones a las que decidió ponerles fin en el 2012, cuando ingresó a rehabilitación. “(Las celebridades) se supone que son perfectos, tienen estas vidas increíbles y son felices todo el tiempo, son simplemente brutalmente honestos acerca de lo que ha sido tu vida. Así que hablamos sobre los trastornos de la, todo.”, explica. Además de sincerarse con sus problemas, la cantante vuelve a confirmar que alguna vez pensó en el: “pero tengo gente cerca de mí que me sacó de allí y me obligó a cambiar las cosas. Merece la pena vivir la vida”. Finalmente, habló de su nuevo disco Tell Me You Love Me, y se dijo feliz de cantar en español y de estar aprendiendo el idioma y la cultura, sobre todo ahora que descubrió que sus raíces provienen de España y no de México. “