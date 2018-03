Demi Lovato luce espectacular traje de baño en Instagram

Demi Lovato.

La cantante y actriz Demi Lovato sorprendió a sus seguidores en Instagram al posar con un nuevo traje de baño.



A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Sorry not sorry" publicó una imagen frente al espejo en la que modela un traje de baño blanco con negro y con cerezas. Imagen que ha recibido poco más de un millón de corazones a una hora de publicada la imagen.



Sus fanáticos resaltaron lo bien que le quedaba el atuendo, e incluso jugaron con el estampado de cerezas en los comentarios.

In ❤️ with this bathing suit... Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Dic 27, 2017 at 5:27 PST

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Dic 20, 2017 at 5:29 PST