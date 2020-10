Demi Lovato lanza himno anti-Trump con esta canción (VIDEO)

Si bien algunas celebridades tienen una línea directa con la estrella en jefe de la realidad, Demi Lovato está ventilando sus quejas con una carta abierta. El último sencillo del cantante de "Still Have Me", "Commander in Chief", es más que un llamamiento al presidente Donald Trump y toda su ineptitud violenta.

El sencillo es un recordatorio de que sus críticos no van a ceder. “Pero no te cansas de apagar los sistemas para beneficio personal/Combatir incendios con volantes y rezar para que llueva/¿Te subes al dolor? No somos peones en su juego”, se dirigió directamente al presidente.

En el coro Demi Lovato, no se anda con rodeos: "Estamos en un estado de crisis, la gente se está muriendo/ Mientras se llena los bolsillos/Comandante en jefe, ¿cómo se siente poder respirar todavía?".

Después de la ira y la confusión viene la acción. "Commander in Chief" anima a los oyentes a "luchar por lo que es correcto" y "defender nuestra posición". Y eso incluye, pero no se limita a, votar.

La nueva canción de Demi Lovato tiene un llamado especial

Lanzamiento de la nueva canción de Demi Lovato

La canción producida por Finneas, escrita en colaboración con Julia Michaels, Eren Cannata y Justin Tranter, es parte de un esfuerzo por lograr que los fanáticos voten en las elecciones presidenciales de este año. Lovato realizará el estreno mundial de "Commander in Chief" en los Billboard Music Awards 2020 el 14 de octubre a las 8 p.m. ET, justo antes del lanzamiento del video musical. Transmite "FDT", "Commander in Chief" de Demi Lovato ahora.

“¿Entiendes que, como celebridad, yo también tengo derecho a opiniones políticas? ¿O olvidaste que no estamos solo para entretener a la gente durante toda nuestra vida ... que somos ciudadanos del mismo país y que también somos humanos con opiniones?”.

Te puede interesar: Demi Lovato: Filtran una nueva canción de la cantante ¿Es dedicado a Nick Jonas?

“La diferencia entre yo y el tipo de artista que quieres y esperas que sea (pero lo siento, cariño, nunca SERÉ yo). Literalmente no me importa si esto arruina mi carrera. No se trata de eso. Mi carrera no se trata de eso. Hice una obra de arte que representa algo en lo que creo. Y la estoy publicando incluso a riesgo de perder fanáticos”, escribió Demi Lovato en sus redes sociales.