Demi Lovato impresiona con fotos nunca antes vistas de su compromiso

Demi Lovato sorprendió a todos sus fanáticos, así como a sus amigos y seres queridos al comprometerse con su novio, Max Ehrich solo unos meses después de iniciar su relación y ahora, la cantante decidió compartir algunas fotos detrás de escena de su propuesta romántica en la playa.

Junto a las hermosas fotos del hito especial en la vida de la ex estrella de Disney Channel, Demi Lovato escribió: "La mejor noche de mi vida ... aún absorbiendo todo ... Te amo bebé @maxehrich".

Las fotos fueron capturadas por el amigo fotógrafo de Demi Lovato, Angelo Kritikos, y capturan perfectamente las emociones del momento.

La primera muestra a Max Ehrich sobre una rodilla, obviamente haciendo surgir la gran pregunta, la cara de Demi Lovato visiblemente emocional y sorprendida a pesar de que fue tomada desde lejos.

Además, en las fotos segunda y tercera, se puede ver a la pareja recién comprometida abrazándose dulcemente, ¡lo más probable es que justo después de que Demi Lovato dijera que sí!.

Max Ehrich, novio de Lovato, es conocido por trabajar en The Pregnancy Pact y iCarly

Max Ehrich ha revelado algunos detalles detrás de escena también, diciéndole a sus propios seguidores que en el momento en que se arrodilló y le propuso matrimonio a su amor, 'Crash Into Me' de David Matthews Band estaba sonando de fondo, solo haciendo que el momento fuera aún más Especial y memorable.

"Te quiero más cada segundo @ddlovato".

Esto se produce después del anuncio de compromiso de Demi Lovato que sorprendió a todos.

Demi Lovato sorprende con su compromiso con Max Ehrich

Al anunciar su compromiso con Max Ehrich, Demi Lovato escribió en su cuenta oficial de Instagram.

"Cuando era pequeña, mi padre biológico siempre me llamaba su "pequeña pareja", algo que podría haber sonado extraño sin su acento vaquero sureño. Para mí, tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser el compañero de otra persona. @maxehrich - Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero por suerte tú también lo hiciste".

Demi Lovato continuó: ‘Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo mismo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí mismo. Me honra aceptar su mano en matrimonio. Te amo más de lo que un título podría expresar, pero estoy muy emocionado de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!".