Demi Lovato hizo un nuevo álbum limpia y sobria: "Estoy muy, muy orgullosa".

Demi Lovato está "realmente orgullosa" del hecho de que su nuevo álbum fue grabado totalmente "limpio y sobrio". La cantante pop, que se identifica como no binario y usa pronombres ellos/ellas, lanzó un nuevo sencillo titulado “Skin of My Teeth” el viernes y se prepara para lanzar su octavo álbum de estudio, “Holy Fvck”.

El mismo día del lanzamiento del sencillo, Lovato apareció en "The Tonight Show" y dijo que sus traumas pasados guiaron sus sesiones de grabación.

“Definitivamente he pasado por mucho, eso no es ningún secreto para el mundo. Después de pasar por aún más cosas el año pasado, salí del tratamiento nuevamente y me di cuenta, realmente quiero hacer esto por mí misma y quiero hacer el mejor álbum posible, algo que realmente represente quién soy”, explicó la cantante Demi Lovato a Jimmy Fallon.

Demi Lovato hizo su nuevo álbum "limpia y sobria"

Demi Lovato hizo un nuevo álbum limpia y sobria: "Estoy muy, muy orgullosa".

“La mejor manera de hacer eso y la manera más fácil de hacer algo más auténtico es hacerlo limpio y sobrio. Hice este álbum limpia y sobria. No puedo decir eso sobre mi último álbum, pero estoy muy, muy orgulloso de este”, dijo.

La Verdad Noticias dio la noticia en enero de que Lovato, de 29 años, completó silenciosamente otra temporada en rehabilitación tres años después de su sobredosis casi fatal.

El programa de tratamiento más reciente del cantante de "Cool for the Summer" se produjo después de que les dijeran a los fanáticos que estar " sobrios en California" (beber alcohol y fumar marihuana) ya no funcionaba para ellos.

"Sobria es la única manera de estar": Demi Lovato

Demi Lovato hizo un nuevo álbum limpia y sobria: "Estoy muy, muy orgullosa".

"Ya no apoyo mis formas de 'California sobria'", compartió Lovato en su historia de Instagram a principios de diciembre de 2021. "Sobria, sobria es la única manera de estar".

La cantante de "Confident" detalló su sobredosis en su serie documental de YouTube, diciéndoles con franqueza a los fanáticos el control que su adicción tenía sobre ellos, desde usar metanfetamina y heroína hasta ahora tener que recibir inyecciones para evitar drogarse.

“Al menos durante algunos años no me puede hacer daño”, dijo sobre las inyecciones de Vivitrol, que detienen los efectos de los opioides.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.