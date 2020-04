Demi Lovato habla sobre la polémica de Selena Gomez y su Instagram secreto.

Demi Lovato ha roto el silencio acerca de la polémica que protagonizó hace algunos días en las redes sociales y de la cual surgió el hashtag #DemiIsOverParty debido a que se filtraron algunas capturas de pantalla de un supuesto Instagram falso donde ella hablaba mal de Selena Gomez en el pasado.

El escándalo no sólo comprometía a Demi Lovato con Selena Gomez, pues también se descubrió que la famosa cantante arremetió en varias ocasiones en contra de Nicki Minaj, razón por la cual los usuarios de las redes sociales no dudaron en llamarla hipócrita y doble cara.

#DemiIsOverParty se convirtió en tendencia de Twitter durante varios días y en los mensajes que se incluía este hashtag se podían leer como los fanáticos de Selena Gomez y Nicki Minaj “cancelaban” a la intérprete de “Anyone”, que en la cultura pop significa acabar con la carrera artística de algún cantante.

Todo parece indicar que Demi Lovato está harta de ser criticada en las redes sociales y durante una entrevista que tuvo Jameela Jamil, reconocida presentadora de la televisión británica, habló acerca de esta polémica y la cultura de cancelación que ocurre constantemente en Twitter.

“Me han cancelado tantas veces que ni siquiera las puedo contar… El hashtag #DemiIsOverParty, todo eso, eso ya no me afecta, simplemente no es real”, declaró Demi Lovato.