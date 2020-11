¡Demi Lovato finalmente habla de la ruptura con Max Ehrich!

Demi Lovato está mirando hacia atrás en su relación vertiginosa con Max Ehrich.

Para los no hablados, a principios de este año, Demi Lovato y Max Ehrich habían revelado que estaban saliendo juntos y se comprometieron en un período de cuatro meses de relación.

Solo tres meses después, su compromiso y romance terminaron. Su separación se volvió complicada después de eso, ya que Max Ehrich acusó a Demi Lovato de usarlo para relaciones públicas y publicidad, mientras que su propio equipo reveló que no la dejaría sola.

Max Ehrich le propone matrimonio a Demi Lovato en julio 2020

Demi Lovato rompe el silencio

Ahora, Demi Lovato se sincero sobre lo que aprendió del romance con Max Ehrich y mira hacia el futuro en entrevista con Today With Hoda & Jenna.

"[Este año ha] sido una montaña rusa. Quiero decir, honestamente, para mí, el comienzo del año comenzó, estaba en esta trayectoria para tener una carrera bastante agitada, y estaba planeando mi regreso".

La ex-chica Disney agregó: "Creo que lo más importante que he aprendido es cuánto me siento bien conmigo misma y me amo. No fue hasta este año que realmente comencé a explorar las cosas que traen alegría a mi vida de pequeñas maneras".

Si te lo perdiste, en La Verdad Noticias te informamos que la pareja comenzó a tener problemas en septiembre, cuando regresaron al trabajo después de estar juntos en cuarentena en Los Ángeles en medio de la pandemia de coronavirus.

Actualmente, Lovato Lovato está en Los Ángeles mientras Max Ehrich filma una película en Atlanta. "Demi y Max estuvieron básicamente juntos 24 horas al día, 7 días a la semana durante meses", dijo la fuente a People Magazine.

"Vivían en una burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido. Ahora ambos están trabajando y en costas separadas". La fuente le dijo a People que "Max saltó a la fama, y ha sido difícil. Quedó envuelto en [Hollywood]".

