Demi Lovato estrena canción en honor a su amigo que murió de sobredosis

El sábado 9 de octubre, Demi Lovato recurrió a las redes sociales para anunciar el lanzamiento de ‘Unforgettable (Tommy's Song)’, una sentida canción dedicada al modelo Thomas Trussell III, quien lamentablemente murió en octubre de 2019 después de luchar contra una adicción a las drogas.

“Hace dos años perdí a alguien que significaba mucho para mí. Su nombre era Tommy y era un hombre tan hermoso y especial… Escribí esta canción el día después de descubrir que había perdido la batalla con la adicción. Esta enfermedad es extremadamente astuta y poderosa”, escribió la cantante de 29 años de edad en una publicación de Internet.

La ex estrella de Disney, quien venció sus adicciones y se recupera completamente, recalcó que las ganancias de ‘Unforgettable (Tommy's Song)’ beneficiarán a The Voices Project, una organización de defensa de la recuperación sin fines de lucro fundada por Ryan Hampton.

La intérprete de ‘Hearth Attack’ también alentó a cualquier persona que esté luchando contra las adicciones a que contacte a la línea de ayuda nacional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos marcando al 1-800-662-HELP.

Ligada a las adicciones

La muerte de Thomas Trussell III tuvo un fuerte impacto en la cantante.

Tras su muerte en 2019, Demi Lovato le rindió homenaje a Thomas Trussell III en las redes sociales con un emotivo mensaje y una fotografía del modelo fallecido: “Devastada. Por favor abrace fuerte a sus seres queridos, dígales que son especiales y que los ama… Asegúrate de que lo sepan. RIP a mi boo”.

A principios de este año, la cantante lanzó una obra maestra en dos partes sobre la sobredosis que vivió en 2018: una serie documental de YouTube Originals titulada ‘Dancing With the Devil’ y un álbum complementario del mismo nombre. Ella recreó la escena de su sobredosis en un video musical para la canción principal del álbum. De igual forma, mencionó que vivió un proceso catártico al momento de filmar el clip mientras se derrumbaba en el set y volvía a visitar el momento más oscuro de su vida.

¿Qué problemas tiene Demi Lovato?

La cantante ha tenido una vida complicada, la cual ha sido su inspiración al momento de crear música.

La Verdad Noticias te ha mencionado con anterioridad que la vida de Demi Lovato no ha sido nada fácil, pues además de haber lidiado con una sobredosis en 2018, la cantante sufrió tres ataques cerebrales que le dejaron daños cognitivos. Todos estos problemas son relatados más a fondo en el documental ‘Dancing With the Devil’ disponible en YouTube.

