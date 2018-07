Demi Lovato enciende las redes con sexy foto dando la espalda

La cantante Demi Lovato subió unas fotografías a su cuenta de Instagram donde aparece sensual de espaldas mientras viste un traje de baño negro, la fotografía muestra sus sexys tatuajes y su escultural figura. Esto ha llamado la atención de sus seguidores que la han elogiado con comentarios positivos.

La imagen tiene más de tres millones de “Me gusta” y una ola de comentarios y reacciones donde halagan su figura y sensualidad.

Pese a que Demi Lovato no atraviesa su mejor momento sus seguidores le dan ánimos para seguir adelante. Demi confesó hace algunos días que recayó en el alcoholismo luego de llevar seis años de sobriedad.

No olvidemos que recientemente las cantantes Christina Aguilera y Demi Lovato colaboraron en el sencillo que es un homenaje al feminismo, una causa que ha sido abanderada por ambas artistas. El mensaje es contundente. Y el inicio del track es muestra de ello: “Pequeñas niñas, escuchad atentamente porque nadie me lo dijo. Pero merecen saber que en este mundo no están en deuda. No les deben vuestro cuerpo ni vuestra alma”.