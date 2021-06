Demi Lovato dice que ser el 'sostén de familia' impactó relación con sus padres

Demi Lovato se está sincerando sobre como fue crecer como una estrella infantil, cuyos principales detalles de su revelación te traemos por completo en La Verdad Noticias a continuación.

En un nuevo episodio del podcast de la cantante, 4D With Demi Lovato, Lovato y la invitado Drew Barrymore intercambiaron historias sobre cómo era crecer famosa y cómo esa fama y el dinero impactaron sus relaciones con sus familias.

Demi Lovato inició la entrevista elogiando a Barrymore por tener una "buena cabeza sobre sus hombros" a pesar de ser el centro de atención a la edad de seis años en ET de Steven Spielberg.

"Quería tener una conversación más profunda contigo porque siento que hay muchos paralelismos entre nuestras vidas", dijo Lovato a la presentadora de The Drew Barrymore Show.

"Crecí viéndote en películas, así que es genial poder no solo relacionarme con alguien a quien crecí viendo, sino que también ha salido del otro lado, no voy a decir ileso, porque todos hemos heridas, pero parece que tienes una cabeza bastante buena sobre los hombros".

Drew Barrymore, al igual que Lovato, también luchó contra la adicción, y se puso sobria a los 13 años cuando su madre la envió a una institución psiquiátrica para que se recuperara.

"Llegue a la sobriedad cuando tenía 13 años porque tenía que hacerlo. Mi mamá me metió en una institución. No sabía qué hacer conmigo, creó un monstruo. Estaba tan molesta por que me quitaran la libertad de esa manera, que pensé que me arruinaría de por vida".

"Estaba simplemente enojada. Estaba tan enojada y realmente no entendía qué era la ira", continuó. "Pienso en hacer el programa y tener este tipo de conversaciones con algunos de nuestros compañeros que también han salido del otro lado ... Creo que lleva mucho tiempo. Y creo que sería muy bueno".

Demi Lovato era quien "mantenía" a su familia

Lovato se sincera sobre ser quien mantenía a su familia

El mundo del estrellato infantil resultó un poco diferente para Lovato, quien de repente se convirtió en el sostén de la familia, con cada movimiento de la ex- estrella de Disney Channel transmitido en las redes sociales.

"Me di cuenta de que cuando me convertí en el centro de atención a una edad temprana, y luego era el sostén de la familia, no había un manual para que mis padres lo leyeran y dijera: 'Esto es lo que hay que hacer para criar a una estrella infantil'. Ellos no entendieron eso", Demi Lovato dijo en el podcast.

"Entonces, cuando intentaban castigarme a los 17, yo decía: 'Yo pago las cuentas'. Y ahora me estremezco cuando pienso en esa actitud", continuó Lovato. "Pero cuando el mundo te pone en un pedestal, piensas que no puedes equivocarte. A medida que me hago mayor, veo a mis padres como niños grandes".

Como ex estrella infantil y madre, Barrymore se está dando cuenta de los límites cuando se trata de criar a su hija, Olive, de 8 años, y Frankie, de 7, a quien comparte con su exmarido, Will Kopelman.

"Me estoy dando cuenta de cosas asombrosas acerca de mis propios hijos y de lo poco que entendía qué eran los límites. No los tuve mientras crecían", dijo Drew Barrymore a la estrella.

Demi Lovato también ha comenzado a establecer límites, y más recientemente le dijo a Barrymore en su programa en abril cómo descubrieron que nunca es demasiado tarde para establecer esos límites para usted y los demás.

"Nunca es demasiado tarde para establecer un límite con el mundo. Eso lo aprendí", le dijo Demi Lovato a Barrymore. "Seguí estableciendo límites donde parece que hablé mucho sobre mi vida, pero no hablé de todo. Ahí es donde está mi límite".

