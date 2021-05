Demi Lovato dice que el "patriarcado" le impidió adoptar su identidad no binaria

Demi Lovato dijo que se sintieron "reprimidos" antes de tomar la decisión de declararse no binaria ante el púbico, cuyos detalles de su revelación te compartimos en La Verdad Noticias.

En una conversación con Jane Fonda en el episodio del 28 de mayo de la serie, Fire Drill Fridays de la actriz Monster-in-Law, Demi habló sobre las formas en que sentían que el patriarcado las obligaba a identificarse como mujeres.

El cantante de "Tell Me You Love Me" compartió que pasaron "años" viviendo su vida para otras personas y tratando de hacerse "más pequeños para el patriarcado" antes de decidir que ya era suficiente.

"El patriarcado, ellos dirigen la industria, están en el centro de todo", explicó Demi, quien se declaró no binario por primera vez el 19 de mayo como parte de su serie de podcasts 4D.

"Cuando me di cuenta de eso, pensé, '¿Cuáles son las formas en que el patriarcado me ha estado reteniendo?' Y para mí, fue ponerme en una caja diciéndome: 'Eres una mujer, esto es lo que se supone que te debe gustar, esto es lo que se supone que debes hacer, no sueñes más grande y no hables' más fuerte'".

Demi Lovato pide apoyo a personas no binarias

Lovato ahora usará los pronombres "ellos"

Ahora, el cantante de 27 años de edad espera usar la empatía como una forma de cerrar las brechas entre las personas durante este momento de división, en especial, las personas no binarias.

"Creo que todo lo que puedo animar a la gente a hacer es encontrar más compasión y tener más empatía por los demás. Si te está costando encontrar eso hacia los demás, ve dentro de ti, encuéntralo dentro de ti para que puedas encontrarlo para los demás porque eso es lo que nos unirá, esa unidad".

La alumna de Camp Rock habló previamente sobre la exploración de su identidad queer en una entrevista con Glamour: "Cuando comencé a crecer, comencé a darme cuenta de lo queer que soy".

La ex estrella de Disney Channel, que estaba comprometida con el actor Max Ehrich antes de dejarlo solo dos meses después, compartió que el compromiso roto fue una llamada de atención.

"El año pasado, estaba comprometida con un hombre, y cuando no funcionó, pensé, 'Esta es una gran señal'. Pensé que iba a pasar mi vida con alguien. Ahora que no iba a hacerlo, sentí esta sensación de alivio de poder vivir mi verdad", dijo Demi Lovato.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.