Demi Lovato desata rumores de una nueva relación con Max Ehrich

De acuerdo con el medio estadounidense US Weekly, la cantante Demi Lovato estaría dando paso de nueva cuenta al romance, y en esta ocasión se habla de una relación con el actor de la serie ‘Young and the Restless’, Max Ehrich.

Según lo reportado con dicha fuente, Demi Lovato y Max Ehrich están coqueteando vía redes sociales, e incluso, podrían estar pasando la cuarentena juntos, ya que el actor de ‘Young and the Restless’, público lo siguiente:

“Cuando te das cuenta de que deberías haber empacado más para tu estadía de cuarentena.Ten un bendito lunes lleno de salud, felicidad, seguridad, alegría, amor y risas <3”.

Tras esa publicación, Demi Lovato le comentó “bien por mi” dando a entender que es junto a ella quien está pasando la cuarentena.Asimismo, hace unas semanas Max Erich público el cover de una canción de coldplay, y los seguidores apostaron por que dicha canción iria dedicada a Demi Lovato.

La vida amorosa de Demi Lovato

Digamos que la intérprete de “Sober” no ha sido la más exitosa en el amor, de hecho ha tenido algunos problemas, pues todas sus relaciones han sido muy conflictivas, desde aquella que tuvo con Joe Jonas, la relación que tuvo con Wilmer Valderrama, hasta la reciente relación que finalizó en 2019 con el modelo Austin Wilson.

De hecho esta relación sería la primera desde que finalizó su romance con Austin, a quien pidió se le respete, ya que a pesar de haber terminado con ella, es un buen sujeto.

Demi Lovato ha estado pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, después de haberse recuperado de la última sobredosis, la cantante ha pisado fuerte, y sus dos últimas canciones “Anyone” and “I Love Me” nos muestran una Demi Lovato mejorada y lista para comerse el escenario.