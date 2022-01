Demi Lovato decidida a dejar las drogas

Hace poco la cantante intentó someterse a una forma de sobriedad particular conocida como “California Sober”, donde el paciente tiene permitido continuar con el consumo responsable de marihuana. Sin embargo, Demi Lovato esta decidida a dejar las drogas en un 100% y volvió a visitar un centro de rehabilitación con ese objetivo en mente.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, y es que la popular cantante Demi Lovato , tiene un conocido historial de abuso de sustancias como las drogas y el alcohol. Este comportamiento autodestructivo casi le cuesta la vida en 2018 cuando sufrió una “sobredosis accidental”.

En aquella oportunidad el dealer responsable de venderle heroína abusó sexualmente de ella que estaba incapacitada, tal como reveló la cantante Demi Lovato quien tiene nuevo look en el documental Demi Lovato: Dancing with the Devil.

Demi Lovato busca dejar las drogas

En su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil hace importantes revelaciones

Demi se declaró hace poco como persona con género “no binario” y ciertamente siempre se mantuvo como alguien muy abierta a la hora de hablar de su vida: “Me pillé una botella de vino aquella noche y no habían pasado ni 30 minutos cuando ya había llamado a alguien que sabía que tenía drogas".

Asimismo agregó: "Nunca había tomado metanfetaminas antes, y esa noche las probé. Lo mezclé con éxtasis, cocaína, marihuana, alcohol y Oxicodona. Solo eso ya tendría que haberme matado”, reveló la artista que ya está en su casa y se encuentra muy bien.

La nueva vida de Demi Lovato comienza con un giro inesperado para sus seguidores. Estamos hablando de un radical cambio de look en el que rapó parte de su cabello y se tatuó una araña en la cabeza. Un nuevo comienzo acompañado de esta particular imagen que seguramente despertará la curiosidad entre los fans de esta talentosa artista.

“Fue la abuela araña quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido. Nos enseñó sobre el fuego y la luz y lo oscuro. Ella nos enseñó que todos estamos conectados en la red y que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo”, remarcó Demi Lovato en un posteo en en la plataforma Instagram que exhibe las razones de su nuevo tatuaje y la importancia de la conexión entre las personas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.