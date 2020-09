Demi Lovato confiesa cómo la cuarentena afectó su relación con Max Ehrich/Foto: People

Demi Lovato no se ha reprimido cuando se trata de dejar que los fanáticos participen en su maravilloso romance con su prometido Max Ehrich. Desde compartir sus fotos favoritas juntos hasta mostrar todo el amor y cariño, está claro que la cantautora ha encontrado algo verdaderamente mágico con la estrella de Young and the Restless. Y ahora, Demi ofrece una nueva mirada a su romance vertiginoso.

Durante una aparición reciente en The Morning Mash Up de SiriusXM Hits 1, Demi explicó cómo entablar una relación con Max en medio de la pandemia de coronavirus afectó su crecimiento y cercanía.

"Empezamos a salir", explicó, según People. “Inmediatamente nos pusimos en cuarentena. Sabía que lo amaba la noche que lo conocí. Así que una semana después nos pusimos en cuarentena. Yo estaba como, 'Mira, estamos en cuarentena juntos. Porque te amo.'"

Entrar directamente en el modo de cuarentena completa (vivir juntos) al comienzo de cualquier viaje de citas sin duda pondría a prueba la relación de uno, y parece que Demi y Max pasaron con gran éxito.

“Pudimos compartir este tiempo juntos que normalmente no hubiéramos podido pasar”, agregó. “Y eso aceleró nuestra relación a un nivel que realmente no se puede explicar a la gente, pero la cuarentena hace o rompe el trato. Y realmente hizo eso. Así que estoy realmente bendecida, realmente afortunada y sigo contando mis bendiciones todos los días".

Demi Lovato y Max están a un paso de casarse

Demi y Max actualmente están disfrutando de su compromiso, después de que el actor hizo la pregunta en julio. "Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con defectos y todo", escribió Demi en Instagram en ese momento.

La cantante añadió: “Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma".

Demi no sólo está disfrutando del amor sino también de su nueva colaboración con Marshmello. El nuevo single se estrenó hace unos días y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en su video oficial/Foto: Twitter

La cantante y compositora también ha trabajado duro en su música durante los últimos meses y acaba de lanzar una nueva colaboración con Marshmello titulada "OK Not to Be OK".

Y eso no es todo; Demi insinuó recientemente que tiene nuevos proyectos listos para debutar “definitivamente en el próximo mes o… ish”, y agregó que su próxima música será muy “impulsada por un propósito” y centrada en historias fuera de la suya.

"Soy un firme creyente en ir a lo grande o volver a casa", dijo Demi durante una entrevista con Zane Lowe de Apple Music. "Entonces, sabía que si iba a tener mi regreso, quería hacerlo bien". ¿Crees que la relación de Demi y Max seguirá fuerte cuando y no puedan pasar mucho tiempo juntos?