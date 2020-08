¿Demi Lovato anuncia su nuevo álbum? la cantante deja una pista en Instagram

Demi Lovato emocionó a todos sus fanáticos cuando publicó un nuevo video en sus historias de Instagram provocando una pista inédita de su próximo séptimo álbum.

En Instagram, Lovato luce un acogedor suéter de gran tamaño con gafas de sol mientras baila lo que parece ser una pista muy personal y autobiográfica.

"Sé que te lo puse difícil, y debo mi parte, diré la verdad. Dijiste que se acabaría si no me ponía sobria, sobria", se escucha la voz de Lovato a través del estéreo del automóvil mientras que la joven de 27 años asiente con la cabeza junto al clip de 10 segundos.

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/VZjgYqXbJw — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 11, 2020

"Ella le está dando un nuevo significado a 'sobrio' y al poder que esto tiene", tuiteó un fan mientras otro escribió, "¡Dios mío, ESO NECESITAMOS AHORA!"

A juzgar por el hashtag D7 en su video, Demi Lovato está confirmando que la canción inédita aparecerá en su próximo lanzamiento, su álbum número 7.

Demi Lovato: comprometida y con nuevos éxitos

Si bien no hemos recibido demasiada información sobre el próximo álbum, ya recibió un sello de aprobación de su prometido, Max Ehrich.

Demi Lovato se comprometió hace algunos meses.

A principios de este mes, Ehrich reveló lo orgulloso que está de su chica mientras escuchaba la nueva música de Lovato y tuiteó: "Estoy tan asombrado al escuchar tu nueva música que estás dotado más allá de las palabras", aseguró.

Demi lanzó por última vez un álbum en 2017, Tell Me You Love Me, y este año ha lanzado algunas canciones nuevas que incluyen la emotiva "I Love Me", "Anyone" y "I'm Ready" con Sam Smith. También se ha asociado con el ícono del pop JoJo para un remix de la canción del álbum 2020 de este último, "Lonely Hearts".