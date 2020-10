Demi Lovato ama el enorme busto que desarrollo al superar problemas alimenticios

Demi Lovato tiene nuevas y sexys curvas en la parte superior y le encanta, según reveló al compartir una selfie en Instagram con los fanáticos el 9 de octubre y explicó por qué siempre había parecido menos tetona a lo largo de su carrera.

La cantante de 28 años se paró frente a un espejo mientras vestía un traje sin mangas color carne apreciando su figura y mostró cómo ha desarrollado senos más grandes de forma natural este año, sin dejar de tener una cintura esbelta. En una segunda foto más de cerca, Demi Lovato mostró su nuevo escote.

“Dato curioso: nunca tuve senos que quería hasta que comencé a comer lo que quería. Toda mi vida odié mis pequeños senos y luego, cuando finalmente dejé de lado mis problemas de alimentación, ¡¡¡TENGO LAS TETAS QUE QUERÍA!!! ¡¡¡Esto no es un sostén push-up o una operación de tetas! ¡¡TODO SOY YO!!".

"Pero que esto sea una lección para todos ustedes ... nuestros cuerpos harán lo que se supone que deben hacer cuando dejamos de intentar controlar lo que hace por nosotros. Oh, la ironía ... ¿Tuviste una experiencia similar al hacer las paces con tus problemas de alimentación? ¡Me encantaría escuchar!" preguntó a los fans.

La cantante de "Skyscraper" no tuvo muchas respuestas a su pregunta sobre el tamaño de los senos, pero recibió muchos emojis de fuego de los fanáticos y comentarios sobre lo "hermosa" que se ve en sus fotos.

Los problemas alimenticios de Demi Lovato

Demi Lovato ha sido abierta sobre su larga lucha con los trastornos alimentarios, revelando que desarrolló bulimia cuando era preadolescente a la edad de nueve años. Luego desarrolló otras adicciones, incluida una relacionada con el ejercicio.

Demi Lovato padeció bulimia y depresión en sus años en Disney Channel

Pero los problemas con la alimentación continuaron acechando a la ex-chica Disney, mucho después de que logró controlar su problema de atracones y purgas.

"Pensé que los últimos años fueron la recuperación de un trastorno alimentario cuando en realidad estaba cayendo completamente en él", dijo Demi a la modelo y activista de positividad corporal Ashley Graham en su podcast Pretty Big Deal en febrero de 2020. "Y me acabo de dar cuenta de eso quizás mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero definitivamente era un problema de alimentación".

Demi Lovato hacía ejercicio hasta tres veces al día, tratando de quemar calorías después de cada comida. "Hubo momentos en que vivía en el gimnasio y tomaba reuniones de negocios en el gimnasio en mis descansos de mi entrenamiento", recuerda la cantante.

El antes y después de los problemas alimenticios de Demi Lovato

"Comería, iría a hacer ejercicio. Eso no es felicidad para mí. Eso no es libertad. Eso no es todo por lo que he trabajado y predicado a la gente, entonces ¿por qué vivir esa vida si es una mentira? Así que decidí no vivir más esa mentira", pero ahora que ha dejado de vivir esa "mentira", su "libertad" le ha dado naturalmente las curvas que siempre había querido.

¿Crees que el busto de Demi Lovato creció naturalmente o habrá alguna cirugía de por medio? Dinos en los comentarios.