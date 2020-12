Demi Lovato adorna sus estrías con brillos para fomentar el Body Positive/Foto: Nueva Mujer

Si eres Demi Lovato, no ocultas tus estrías, las dejas brillar. La estrella del pop de 28 años, defensora de la aceptación y el movimiento Body Positive desde hace mucho tiempo, que luchó contra la bulimia durante años y buscó tratamiento para ella, compartió fotos de sus estrías resaltadas con brillo dorado en Instagram durante las vacaciones de Navidad.

"Solía creer genuinamente que la recuperación de un trastorno alimentario no era real", escribió.

"Que todo el mundo estaba fingiendo o recayendo en secreto a puerta cerrada. 'Seguramente vomita aquí y allá', 'posiblemente no puede aceptar su celulitis' ... ésas somos solo algunas de las cosas que solía contar yo misma creciendo", expresó.

La cantante continuó: "Estoy muy agradecida de poder decir honestamente por primera vez en mi vida: mi dietista me miró y dijo 'Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario'".

"En honor a mi gratitud por el lugar en el que estoy hoy, esta fue una pequeña sesión que hice yo mismo en cuarentena este verano cuando quería celebrar mis estrías en lugar de avergonzarme de ellas", declaró la artista.

Demi Lovato dijo que comenzó a usar pintura brillante en sus estrías para "celebrar mi cuerpo y todas sus características (ya sea que la sociedad las considere buenas o malas)".

Demi compartió cómo luce su cuerpo ahora que se ha recuperado de su trastorno alimenticio, la artista se siente orgullosa de cada parte de su cuerpo y fomenta a sus fans a sentirse bien con lo que son/Foto: E! Online

"Mis estrías no van a desaparecer, así que bien podría arrojarles un poco de brillo sobre ellas, ¿verdad?" ella escribió. "También que esto sea un recordatorio para cualquiera que no crea que es posible: Realmente es... Tu puedes hacerlo, yo creo en ti".

Lovato continuó: "Este año fue difícil... sé amable contigo mismo si te equivocas y recuerda volver a encarrilarte porque vale la pena el milagro de la recuperación... Te amo".

Demi Lovato muestra su cuerpo tal y como es

Lovato ha sido abierta sobre sus luchas personales pasadas, incluido su trastorno alimentario, y ocasionalmente ha compartido fotos sinceras de su cuerpo y sus imperfecciones.

"Estrías y grasa extra... Y, sin embargo, todavía me amo", escribió la cantante, que luchó contra la bulimia durante años, en Instagram en 2018. "Celulitis... y sin embargo, todavía me amo".

Demi quiere que sus fans entiendan que hay diferentes tipos de cuerpos, y que ninguno es perfecto. Por lo que ya no le molesta presumir su celulitis, sus estrías o marcas de su cuerpo/Foto: Infobae

Lovato luego le dijo al medio E! News, "Estaba en Instagram y comencé a compararme con estos modelos de Instagram y pensé, alguien necesita mostrarle a mis fans y a cualquiera que esté mirando mi cuenta que lo que ves no siempre es real".

"Y entonces, decidí aceptar mis defectos y, ni siquiera me gusta llamarlos defectos, es solo una parte de lo que soy, y mostrarle al mundo que soy imperfecta, pero eso es lo que me hace hermosa", comentó la intérprete de "Sorry Not Sorry".

