Demi Lovato REVIVIÓ sus días en Camp Rock y esta fue su reacción

Demi Lovato, la estrella del pop de 27 años dio un paseo por el carril de la memoria el sábado 11 de julio al volver a ver, Camp Rock, la película de Disney Channel de 2008 que la hizo saltar a la fama.

Mientras veía Camp Rock, Demi Lovato compartió una serie de videos de Instagram Story de ella misma haciendo comentarios divertidos sobre su "incómodo" personaje, Mitchie Torres.

"La cantidad de cosas incómodas que hice en esta película ... no puedo con ello", escribió Demi Lovato al etiquetar a su coprotagonista de Disney Channel durante Camp Rock, Alyson Stoner.

Demi Lovato recuerda Camp Rock a 12 años de su estreno

La cantante de "Sorry Not Sorry" continuó burlándose de sí misma durante otra escena con ella y Joe Jonas. "Les dije a todos - ¡qué incómoda soy!", escribió en la publicación, en la que se puede escuchar a Demi Lovato riendo histéricamente en el fondo.

Demi Lovato obtiene su fama en Camp Rock

En la película dirigida por Matthew Diamond, Demi Lovato interpreta el papel de Mitchie Torres, una aspirante a cantante cuyas pruebas y tribulaciones se narran durante su tiempo en el campamento de verano.

Demi Lovato culminó su revisión de Camp Rock al compartir una escena de ella misma interpretando la canción "Our Time Is Here" con Alyson Stoner y otros miembros del reparto.

Demi Lovato y Alyson Stoner interpretan "Our Time Is Here" en Camp Rock

La película original de Camp Rock también fue protagonizada por Nick y Kevin Jonas. La secuela, Camp Rock 2: The Final Jam, se lanzó en 2010. En los últimos años, Demi Lovato ha expresado su interés en filmar una tercera entrega de la popular película de Disney Channel.

"Queremos salir con un Camp Rock 3 con clasificación R", dijo la cantante a Ellen DeGeneres en 2017, "Quiero decir, todos nuestros fanáticos han crecido y cualquiera que haya visto Camp Rock ahora es mayor y puede apreciarlo".

Mira los videos de Demi Lovato en la historia de Instagram de ella misma visitando Camp Rock aquí.