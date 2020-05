Demi Lovato: Filtran una nueva canción de la cantante ¿Es dedicado a Nick Jonas?

Luego de que Demi Lovato lanzará el pasado 6 de marzo de este año, el tema "I Love Me" en diversas plataformas digitales. A través de las redes sociales han filtrado una nueva canción; aquella letra estaría dedicado a su ex amigo, el cantante Nick Jonas.

"Ain’t No Friends" sería el nuevo tema que pretende lanzar la artista estadounidense, así lo dio a conocer el sitio web Reddit. El usuario comenzó a descifrar la letra, por lo que dio varias pistas, dando a conocer que la famosa se inspiró en un momento de su pasado.

Desde que la cantante se mantuvo ausente de los escenarios tras haber sufrido una sobredosis, regresó nuevamente a la música durante la celebración de los Grammy 2020, pero lo que más ha sorprendido a los fans han sido sus nuevas canciones.

Demi Lovato se inspira en un ex amigo

La letra de su nueva canción habla sobre las cosas que vivió con uno de los hermanos de los Jonas, por lo que el usuario dio a conocer que la famosa recordó la traición que sufrió por parte de Nick cuando ella lo invitó a una de sus giras de Future Now Tour en el año de 2016, y tiempo después él no la apoyó en un momento difícil.

Después de la gira, para el año de 2018 la cantante alarmó a sus fans luego de haber sufrido una sobredosis en su casa de Beverly Hills, por lo que en ese momento de rehabilitación, necesitó el apoyo de sus amigos como lo era Nick Jonas, quien no se preocupó por la ex chica Disney.

El sitio web Infobae dio a conocer que durante el podcast “Pretty Big Deal”, la cantante reveló a la conductora Ashley Graham, que uno de los motivos de la sobredosis que sufrió el 24 de julio de aquel año, fue que estaba atravesando por un desorden alimenticio, lo que desencadenó diversos problemas en su salud.

La nueva canción que se ha filtrado en las redes sociales, no sería la primera que escribe la famosa para un ex amigo, ya que anteriormente lanzó el tema "Ruin the Friendship" en el 2017, lo que causó un gran revuelo, dando a conocer que no tenía alguna amistad con el famoso.

Demi Lovato sufrió la traición de Nick Jonas

Lovato compartió una entrevista a la revista Harper’s Bazaar, donde dejó en claro que no mantiene una amistad con los hermanos Jonas, desde que decidieron tomar caminos por separado, tras haber participado en Camp Rock, incluso después de que Nick estuvo participando en la gira musical de la famosa.

Además de que se filtró una canción para su ex amigo, una de las escenas del reciente videoclip "I Love Me", causó un gran revuelo; la famosa se cruzó con tres chicos muy parecidos a los Jonas Brothers, aquellas personas intentaron voltear a ver a la cantante, pero ella no prestó atención y siguió su camino.

A través de la revista Veintitantos, dieron a conocer que la cantante solo mantiene amistad con Miley Cyrus, ya que es la única con la que aún conserva una amistad, tras haber sido parte de algunos proyectos en Disney.