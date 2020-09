Demi Lovato: “Estoy avergonzada de mis errores del pasado”

Demi Lovato admitió que se siente “un poco avergonzada” por algunas de sus acciones en el pasado, pese a que dijo que ese sentimiento no se extiende a lo que fueron sus problemas con las adicciones y su salud mental.

Durante su aparición en Good Morning America, a Demi se le preguntó si se sentía avergonzada sobre esta batalla por su salud mental, a lo que la cantante respondió: “No necesariamente avergonzada. Tal vez solo un poco avergonzada de haber pasado por algunas de las cosas o de haber tomado algunas de las decisiones que tomé.

Agregó que este tipo de comportamientos autodestructivos son “naturales” en personas con enfermedades mentales que cometen errores, “pero también sé que una parte de deshacerse del estigma es difundir conciencia y hablar de ello”, agregó.

La caída y resurgimiento de Demi Lovato

En 2018, la estrella de la música pop sufrió una sobredosis casi fatal tras seis años de sobriedad, y recientemente dijo sentirse “agradecida” por cada día ahora que ha cambiado su vida.

La creadora del éxito 'Anyone', que se comprometió con Max Ehrich en junio, también llamó recientemente a 2020 su año de ''crecimiento'', ya que admitió que quiere '' dejar el mundo en un lugar mejor '' que cuando nació.

Antes del inicio de la pandemia, la cantante brilló en los Grammy y en el Super Bowl

Ella dijo: “Nadie ha tenido un 2020 perfecto. Ni mucho menos. Sin embargo, todos debemos darnos cuenta de que está bien que las cosas no estén bien a veces. Personalmente, he experimentado altibajos extremos. Conocí a mi prometido en marzo y me enamoré de él ... Pero también he perdido a varias personas este año, lo cual fue duro.

''Quiero seguir esforzándome por ser una mejor persona. Quiero inspirar a la gente de muchas formas diferentes a hacer lo mismo. Sobre todo, quiero dejar el mundo en un lugar mejor que cuando llegué aquí. Hay muchas cosas que deben hacerse antes de eso, pero creo que juntos podemos lograrlo. Solo necesitas tener un poco de esperanza '', comentó Lovato.