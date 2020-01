Demi Lovato DESPRECIÓ a Selena Gomez ¡Se unió a los Bieber!

Demi Lovato DESPRECIA a Selena Gomez ¡Se unió a los Bieber!

Demi Lovato y Selena Gomez durante la adolescencia fueron grandes amigas ya que desde pequeñas ambas tuvieron que batallas con la fama y todos los problemas que surgieron a raíz de esta misma.

Todo cambio cuando Selena Goméz mantenía una tormentosa relación con Justin Bieber y Demi Lovato andaba con Wilmer Valderrama, quie hizo que estas dos celebridades cortaran abruptamente su amistad, dejando gran desconcierto entre los fans de ambas cantantes.

Recientemente los Grammy 2020 sirvieron para que Selena Gomez y Demi Lovato intentaran limar asperezas y en donde la exnovia de Justin Bieber se mostró mortificada por ver llorar sobre el escenario a quien alguna vez fue su amiga y no dudó en enviarle un emotivo mensaje de apoyo.

“Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso, inspirador y merecido que fue este momento. Demi estoy feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía”, colocó Gomez en sus historias de Instagram.

Tras ese emotivo mensaje, los internautas de las cantantes esperaron una pronta respuesta de Demi Lovato, el cual jamás llegó, por lo que se dice que Lovato optó por ignorar el mensaje de Selena y, en lugar de eso, se dirigió a Justin Bieber con una tierna publicación, que dice así: “Entonces, las personas verdaderas no entienden cuán impactante puede ser viajar a una edad tan joven. Siempre apoyándote, Justin Bieber”, escribió Lovato, dejando helados a los seguidores.

La reacción de los fans de Selena Gomez.

Este hecho no lo han pasado por alto los fans de la cantante Selena Gomez, pues no dudaron en dirigirse a Demi Lovato para recordarle que su colega la apoyó en los momentos más complicados: “Selena Gomez es literalmente buena hasta con quien no lo merece. El hecho de que Demi Lovato literalmente la destrozó y la sombreó varias veces y luego se hizo amiga de las personas que lastimaron a Selena y ahora cuando Demi hizo su regreso, Selena la apoyó”.

Cabe destacar que Selena Gomez y Demi Lovato se conocieron en el set de grabación de la desaparecida serie “Barney y sus amigos”, en donde de inmediato, se hicieron muy buenas amigas, pues ambas tenían sueños similares, pero sin embargo y mientras ambas se volvían en celebridades, la amistad se quebró en el camino.

