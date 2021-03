Demi Lovato hizo grandes confesiones en un documental que se estrenó en Youtube Originals y la cantante, tocó temas muy personales que por primera vez salieron a la luz, como por ejemplo que fue víctima de abuso sexual.

Ahí mismo confiesa que el 24 de julio de 2018, estuvo a punto de morir de una sobredosis pero que “de milagro” se salvó. Incluso desde el tráiler que lanzó el 17 de febrero, los fanáticos no pudieron comenzar a entender cuánto daño había sufrido Lovato por su sobredosis, incluidos tres derrames cerebrales, un ataque cardíaco y puntos ciegos en su visión que no le permiten conducir más.

Dancing With the Devil, dirigida por Michael D. Ratner, no es un subproducto de su documental descartado de 2018. Tiene una base completamente diferente, reenfocando su narrativa desde el centro del escenario, como se ve en fragmentos de la función anterior de gran rendimiento que Lovato dice que solo había capturado la "punta del iceberg", y abriendo las compuertas sobre su sobredosis mientras las cámaras comenzaron a filmar nuevamente en 2020.

Las anécdotas son tan desgarradoras que YouTube Originals presentó advertencias desencadenantes sobre adicción, salud mental, trastornos alimentarios y abuso sexual antes de cada episodio.

Con toda la docuserie estrenada en SXSW el 16 de marzo, y antes de los dos primeros episodios que debutarán el 23 de marzo en YouTube Originals, en La Verdad Noticias te presentamos las 10 mayores revelaciones que aprendimos de Dancing With the Devil.

Muerte del padre biológico de Demi Lovato

La cantante lamentó la manera en la que murió su padre biológico

Su padre biológico, Patrick Lovato, quien murió en junio de 2013, también luchó con el alcohol y la adicción además de bipolar y esquizofrenia. Demi Lovato señala que nadie en su familia sabe la fecha exacta de su fallecimiento porque su cuerpo, que agregó que había sido descubierto una semana y media después de su muerte, estaba "demasiado descompuesto" al ser descubierto para un funeral con ataúd abierto.

Ella dice que pasa todos los días del padre pensando en qué día falleció. "Y también saber que para cuando llegue el Día del Padre, él estaba tirado allí, pudriéndose", dice. “Ese fue el temor que siempre tuve por él, fue que terminaría solo, y así fue. Murió solo". La cantante había estado separada de su padre desde 2007 después de presenciar cómo su padre abusaba de su madre, Dianna De La Garza, quien escribió al respecto en sus memorias de 2008 Falling With Wings: A Mother 's Story.

Demi Lovato escribió “Sober” tras recaer en las drogas

Demi Lovato escribió la letra estando sobria tras una sobredosis

Un mes después de que DJ Khaled y Kehlani celebraran el sexto aniversario de la sobriedad de Demi Lovato en un concierto con fecha del 16 de marzo de 2018, la cantante confesó en el documental que recayó en el alcohol y las drogas un mes después del espectáculo. "Me sorprende no haber tenido sobredosis esa noche", recuerda la noche en que tomó una botella de vino tinto y se puso en contacto con alguien que sabía que tendría drogas.

“Terminé en una fiesta. Me encontré con mi antiguo traficante de drogas seis años antes”, continúa. “Esa noche, tomé drogas que nunca antes había hecho. Nunca había consumido metanfetamina antes, probé la metanfetamina. Lo mezclé con molly, con coca, marihuana, alcohol, oxitocina. Y eso solo debería haberme matado".

Lovato no se explica como es que no murió esa noche de una sobredosis, estaba completamente sola y nadie podía auxiliarla si algo salía mal. Desde entonces ha intentado recuperarse y alejarse de ese mundo.

Lovato comparte que dos semanas después de la fiesta, le presentaron la heroína y el crack. Durante un viaje a Bali, se dio cuenta de que tenía una dependencia física de las drogas duras y escribió su sombrío himno de junio de 2018 “Sober”; lo realizó en la gira que concluyó en julio. Cuando regresó a Los Ángeles, volvió a consumir mucho. “Esa es una de las cosas en las que era muy buena para ocultar el hecho de que era adicta al crack y la heroína”, dice Lovato, sus ojos revoloteando por el suelo.

Llamada al 911 de la asistente de Demi Lovato

Jordan Jackson le salvó la vida a Demi Lovato

En la mañana del 24 de julio de 2018, el asistente de Lovato en ese momento, Jordan Jackson, descubrió el cuerpo inmóvil de la cantante en su cama y llamó al jefe de seguridad y jefe de personal Max Lea, presa del pánico. Si bien Jackson describe a más personas entrando apresuradamente a la casa, recuerda haber bajado a escondidas por miedo a "[meterse] en problemas por llamar al 911". Ella había sido alertada por alguien en la casa de Lovato para indicarle al operador que no hay sirenas, pero el operador dijo que no tenía control sobre el asunto.

En su entrevista, Lea elogia a Jackson por su acción y agrega que estaba "bastante impresionado" con la forma en que manejó la emergencia. Los médicos que llegaron rápidamente administraron Narcan, una versión en aerosol nasal de naloxona que revierte los efectos de una sobredosis de opiáceos, antes de llevar al artista al hospital.

"Tengo mucha suerte de estar viva", reflexiona Demi Lovato, quien sufrió lo que uno de sus médicos dijo que era "insuficiencia orgánica múltiple", mientras piensa en lo que le habían dicho los médicos. "Mis médicos dijeron que, como si tuviera de cinco a 10 minutos más, y si mi asistente no hubiera venido, no estaría aquí hoy".

Demi Lovato no reconcía a su hermana por las drogas

Demi Lovato no reconocía a su hermana cuando despertó de la sobredosis

La incapacidad de Lovato para reconocer a su hermanita fue parte de un momento de círculo completo. La hermana menor de Demi, Madison De La Garza, describe el momento en que vio por primera vez a la cantante en el hospital y le agarró la mano. “Y me miró fijamente a los ojos y me dijo: '¿Quién es ese?'”, Dice De La Garza a la cámara.

Lovato se despertó legalmente ciega tras su sobredosis de heroína, y recuerda haberle preguntado a su hermana menor quién era, lo que provocó que De La Garza comenzara a sollozar porque, según la artista, “pensó a partir de ese momento que yo no iba a poder”. para ver." Uno de los médicos de Lovato, el neurólogo Dr. Shouri Lahiri, explica con Lovato a su lado en una entrevista que una de las áreas inicialmente afectadas de su cerebro eran los centros de visión.

Demi Lovato lo llama "irónico y de una manera extraña, poético" que no pudiera reconocer físicamente a su hermana pequeña. La razón, explica, es que una de las razones por las que se volvió sobria por primera vez fue porque sus padres dijeron que no podía ver a su hermanita, a pesar de sus mejores esfuerzos por querer tener una relación con su hermano menor. “Dios tiene un sentido del humor retorcido a veces,” Lovato se ríe mientras se seca las lágrimas.

Demi Lovato fue violada

La cantante confesó que su vendedor de droga la violó

Hacia el final del segundo episodio, Demi Lovato dice que la noche del 23 de julio de 2018, no solo sufrió una sobredosis.

“He tenido una buena cantidad de traumas sexuales durante la infancia y la adolescencia. Y cuando me encontraron, estaba desnuda. Estaba triste ”, dice Lovato sobre la mañana siguiente a la visita del hombre que le suministró las drogas. "Me dieron literalmente por muerta después de que él se aprovechó de mí".

A pesar de decirle a sus médicos que había tenido relaciones sexuales consensuadas, la cantante agrega que no fue hasta un mes después de su sobredosis que se dio cuenta de que no estaba "en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada".

Cuando se dio cuenta que había sido víctima de abuso sexual, quedó impactada y fue muy difícil para ella salir de la depresión en la que entró entender todo lo que estaba viviendo a causa de las drogas.

Scooter Braun apoyó a Demi Lovato

Demi Lovato buscó a Scooter Braun para firmar con él

Mientras Demi Lovato permanecía en las instalaciones de rehabilitación de The Cirque Lodge poco después de su sobredosis, le dijo a su gerente comercial de toda la vida, Glenn Nordlinger, que quería volver a la música con la condición de que hubiera una nueva administración. Habiendo sido dirigida por Phil McIntyre desde que era una adolescente, Demi Lovato buscó a propósito a Scooter Braun, quien actualmente supervisa a Justin Bieber y Ariana Grande, y quien había planeado meticulosamente cómo le diría que no a Lovato porque se sentía “abrumado”.

Pero una vez que los dos se sentaron juntos, supo que ella no solo necesitaba un gerente, sino que también necesitaba un amigo, y Braun estaba dispuesto a ser ambos. “Soy un artista que acaba de tener una sobredosis de heroína. Soy una especie de responsabilidad", admite Lovato en el documento mientras está sentada junto a Braun. "No sé si la gente va a querer trabajar conmigo".

Se mantuvo firme en averiguar qué tratamientos funcionan y no funcionaban para ella, quién era su sistema de apoyo y dónde se encontraba en su proceso de recuperación.

Demi Lovato tuvo varias sobredosis de drogas

Demi Lovato ha tenido varias sobredosis de drogas

"Me gustaría poder decir que la última noche que toqué heroína fue la noche de mi sobredosis, pero no fue así", dice Demi Lovato mientras deja las cosas claras sobre su recaída después de una breve pausa en el tercer episodio.

Después de un retiro de trauma intensivo de una semana, la cantante llamó al mismo hombre que anteriormente le había dado lo que ella cree que eran "píldoras de posventa" con fentanilo y luego supuestamente se aprovechó de ella la noche en que tuvo una sobredosis.

“Quería reescribir su elección de violarme. Quería que ahora fuera mi elección ”, declara mientras mira a la cámara de frente. “Y él también tenía algo que yo quería, que eran las drogas. Y sí, terminé drogándome. Pensé: '¿Cómo recogí los mismos medicamentos que me llevaron al hospital?' Estaba mortificada por mis decisiones ".

También recuerda llamar a su distribuidor y decirle: "No, voy a joderte" como una forma de recuperar su poder. Pero la cantante agrega que solo me devolvió a mis rodillas rogarle a Dios por ayuda ".

Golpiza de Chris Brown a Rihanna la intimidó

Demi Lovato quedó impactada por la golpiza que Chris Brown le dio a Rihanna

Antes de Dancing With the Devil, Lovato solo había insinuado brevemente que había sido abusada sexualmente en su canción de 2013 "Warrior", que comienza con la letra, "Esta es una historia que nunca he contado". Ella le dijo a Cosmopolitan para su portada de agosto de 2017 que contará la historia detrás de "Warrior" cuando esté lista.

Al principio, cita las imágenes que salen del caso de agresión de Rihanna y Chris Brown como "muy incómoda con más de mi historia en la prensa y también con la gente que no me cree". Más tarde, Demi comienza a contar la historia de cómo perdió su virginidad "en una violación" cuando era adolescente. Y de manera similar a su situación con el comerciante, llamó a la persona un mes después "y trató de arreglar las cosas teniendo el control, y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor".

El abuso sexual del que Demi Lovato fue víctima ocurrió mientras grababa una película para Disney: "Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio", señala sobre la presión que enfrentó en el entorno de PG como una "niña modelo a seguir". Sin nombrar a nadie, la actriz agrega lo difícil que fue ver a la persona que la violaba todo el tiempo mientras nunca enfrentó ninguna consecuencia, como ser sacada de la película que estaban filmando.

Todo tuvo un impacto físico en ella, ya que su bulimia empeoró hasta el punto en que estaba vomitando sangre. Al revelar finalmente su historia #MeToo, Demi Lovato anima a los demás a hablar, diciendo: "Voy a hablar sobre lo que me pasó porque todos los que les suceda deberían decir su voz si pueden y se sienten cómodos haciéndolo".

Demi Lovato terminó con su prometido Max Ehrich

La cantante terminó su comprometo con Max Ehrich

Debido a la pandemia, la cantante tuvo que filmar sus propios segmentos de entrevistas, y terminó documentando uno de sus mayores hitos en su vida cuando se comprometió con Max Ehrich en julio después de que la pareja comenzó a salir en mayo. Pero un minuto después de dar la feliz noticia durante el cuarto y último episodio, su comportamiento cambia completamente de extasiado a serio cuando habla de cómo rompieron su compromiso y cómo ella no había tomado ninguna droga dura para hacer frente.

Pasó otro minuto, y las imágenes auto grabadas de la misma noche que el clip anterior revelan a una Demi Lovato llorosa expresando cómo "extrañaba a la persona con la que comencé a poner en cuarentena". La cuarentena no solo afectó la forma en que filmó sus discusiones sobre su relación, sino también la rapidez con la que había evolucionado, dejándola sintiéndose "tan conmocionada" como el resto del mundo después de conocer mejor a Ehrich.

Pero el impacto de su ruptura de alto perfil afectó la forma en que percibía su sobriedad. “Aprendí que no me funciona decir: 'No volveré a hacer esto nunca más'”, explica sobre su disciplina personal. Expresa su deseo de buscar alivio al fumar marihuana o tomar una copa de vino, pero al decirse a sí misma que esas opciones están completamente fuera de la mesa, se siente como si se estuviera preparando para el fracaso.

Después de admitir con vacilación que de vez en cuando fuma porros y bebe vino, Lovato advierte a los espectadores que no está respaldando una "solución única para todos" para la recuperación después de años de ser considerada la "modelo de la sobriedad".

Demi Lovato también explica las precauciones que ha tomado, como la inyección de Vivitrol, una inyección de naltrexona que bloquea los receptores de opiáceos y se usa para prevenir las recaídas.

“El único error que volví a tener con esas drogas, lo más aterrador para mí fue tomar heroína y darme cuenta, 'Vaya, esto ya no es lo suficientemente fuerte'. Porque lo que había hecho la noche en que tomé una sobredosis fue fentanilo. Y eso, eso es una bestia completamente diferente ", dice mientras niega levemente con la cabeza. "Darme cuenta de que el efecto que quería me mataría era lo que necesitaba para estar limpio para siempre".

Demi Lovato fue diagnosticada con trastorno bipolar

En 2011 Demi Lovato fue erróneamente diagnosticada

Demi Lovato ha sido increíblemente vocal sobre los problemas de salud mental desde que la estrella de 18 años le reveló a Robin Roberts de ABC News que le habían diagnosticado bipolar en 2011. Ahora, una década después, está revelando que eso se piensa haber sido un diagnóstico erróneo.

“Salí al público cuando descubrí que era bipolar porque pensé que eso ponía un razonamiento detrás de mis acciones”, explica, mientras aparece un viejo titular sobre Lovato dejando la gira de los Jonas Brothers después de golpear a un bailarín de respaldo. "Ahora sé de varios médicos diferentes que no era porque fuera bipolar. Y tuve que crecer. Tuve que crecer como una puta".

La cantante se deprimió cuando erróneamente la diagnosticaron con trastorno bipolar y se negaba a salir de casa. Fue hasta que la sometieron a más exámenes médicos que descubrieron que no padecía eso.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Twitter y mantente informado.