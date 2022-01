Demandan a Universal Pictures porque Ana de Armas no aparece en película

Dos fanáticos presentaron una demanda colectiva federal el viernes contra Universal Pictures alegando que fueron engañados para alquilar la película de 2019 “ Yesterday ” porque Ana de Armas apareció en el tráiler pero no en la película.

Conor Woulfe, de 38 años, de Maryland, y Peter Michael Rosza, de 44, del condado de San Diego, California, dicen que cada uno pagó 3.99 dólares para alquilar la película en Amazon Prime, solo para descubrir que de Armas fue eliminada del corte final de la película.

La demanda acusa a Universal de participar en marketing engañoso y busca recuperar al menos $5 millones en nombre de los consumidores afectados.

"Debido a que a los consumidores se les prometió una película con Ana De Armas en el tráiler de 'Yesterday', pero no recibieron una película con ninguna apariencia de ella, a dichos consumidores no se les proporcionó ningún valor por su alquiler o compra", dice la demanda.

¿De qué trata la película de Universal Pictures?

“Yesterday” está protagonizada por Himesh Patel como Jack Malik, un cantautor que, a través de un suceso sobrenatural, es la única persona en la Tierra que recuerda a los Beatles. Malik salta al estrellato reclamando el crédito por las canciones de la banda.

De Armas iba a aparecer como Roxane, un interés amoroso que se presenta a Malik en el programa de entrevistas de James Corden. Malik le daría una serenata con una interpretación de la canción de George Harrison "Something". Pero se eliminaron las escenas con el personaje de De Armas.

Richard Curtis, el guionista, explicó a Cinema Blend que al público no le gustó la idea de que Malik se desviara de su principal interés amoroso en la película, interpretado por Lily James.

“Ese fue un corte muy traumático, porque ella estuvo brillante en él. Quiero decir realmente radiante”, dijo Curtis al medio . "Sabes, es una de esas cosas en las que hay algunas de nuestras escenas favoritas de la película, pero tuvimos que eliminarlas por el bien del conjunto".

La demanda describe a De Armas como una "actriz talentosa, exitosa y famosa" y destaca sus papeles en "Blade Runner 2049", "Knives Out" y "No Time to Die", la joven actriz incluso apareció en el tráiler de "Yesterday" pero no apareció en el corte final de la película.

¿Cuántos años tiene Ana de Armas?

El país de origen de la actriz es cuba

La actriz cubana-española Ana de Armas nació el 30 de abril de 1988, por lo que actualmente tiene 33 años de edad y una destacada carrera artística. La joven debía de aparecer en la película de “Yesterday” pero decidieron no incluirla en el corte final y por eso ahora Universal Pictures enfrenta una demanda.

