¡Demandan a Spotify!

Spotify es demandado

La semana pasada, Wixen Music Publishing Inc demandó el servicio de música Streaming, Spotify, porque supuestamente usa miles de canciones sin una licencia no compensación; entre ellas de Tom Petty, Neil Young y The Doors.

Wixen que controla en forma exclusiva las licencias de canciones como 'Free Fallin' de Tom Petty, 'Light my fire' de The Doors, '(Girl we got a) good thing' de Weezer y temas como Stevie Nocks, busca indemnización de al menos, mil 600 millones de dólares junto con medidas cautelares.

La demanda será presentada ante una corte federal de California, ya que Spotify no logró obtener una licencia directa u obligatoria de Wixen que le permitiera reproducir y distribuir las canciones.

Hasta el momento se sabe que Spotify declinó comentar sobre la demanda.