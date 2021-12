Demandan a Arath de la Torre por presunto despido injustificado

El famoso de Televisa está siendo acusado por un ex empleado/Foto: Infobae

Arath de la Torre sigue en medio de la controversia, ya que ahora el conductor y actor de Televisa está siendo demandado por un ex empleado. Y es que al parecer, el famoso despido injustificadamente a José Salazar, un hombre que se desempeñaba como chofer del artista.

En entrevista con el medio TVNotas, el ex empleado declaró que ha comenzado un proceso legal contra el actor ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ya que después de trabajar casi un año para la familia de Arath, contó que el famoso era una persona conflictiva y que incluso se portó grosero con él y hasta prepotente cuando lo regañaba.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Arath de la Torre tuvo una polémica con los voladores de Papantla, después de que protagonizó un comercial en el que muchas personas consideraron se estaba burlando de los voladores.

El ex trabajador realizaba múltiples tareas para el famoso

El también comediante ha estado en varias controversias este año/foto: Diez Minutos

El ex empleado del conductor del Programa Hoy aseguró que no sólo era chofer, sino que también desempeñaba otras labores: “Me tocaba checarle que todos sus carros estuvieran en perfectas condiciones, tanto mecánicas como de limpieza”, expresó.

“Incluso, le hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y citas para su arreglo personal. Llegó el momento que no tuvieron personal de servicio y a mí me tocó hacerles de cocinar, hacer la limpieza de la casa”, dijo el ex trabajador de Arath de la Torre.

Arath de la Torre presuntamente no liquidó a su ex empleado

El famoso de Televisa no ha hablado sobre esta demanda en su contra/Foto: El Intranews

José comenzó a trabajar con Arath de la Torre en febrero del 2019 y en noviembre de ese mismo año el actor lo despidió sin que se le otorgara la liquidación correspondiente de acuerdo a la ley; e incluso aseguró que fue amenazado.

“Fui ante Conciliación y Arbitraje para levantar una denuncia por despido injustificado y maltrato en contra de este señor, quién incluso me dijo, cuando me despidió, que si intentaba demandar que lo hiciera, ya que al final de cuentas él tenía muchos contactos y no le iba a pasar nada”, dijo el afectado. Por ahora, Arath de la Torre no ha hecho comentarios sobre el tema.

