La demanda de Frida Sofía contra Enrique Guzmán inicó este miércoles ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dando un nuevo rombo al escándalo de la familia Guzmán Pinal que ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas tras las acusaciones de abuso sexual por parte de la hija de Alejandra.

Fue durante el programa 'Sale el Sol’ que el periodista Gustavo Adolfo Infante, detalló que a las 12 del día habrá una conferencia con Javier Olea, quien es abogado de la empresaria, para dar los detalles del proceso legal que se iniciará contra el rockero.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que fue el papá de la cantante de ‘Hey! güera”, impuso proceso legal contra Frida, pero esto no asustó a su nieta.

Las acusaciones de abuso sexual cimbraron a los Guzmán-Pinal

Durante una entrevista para la sección del programa "El Minuto que Cambió Mi Destino", la joven reveló que su abuelo le había hecho tocamientos indebidos en sus partes íntimas cuando apenas tenía cinco años de edad.

“Me pongo a temblar, porque tengo mucho qué decir de eso… fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”.

Debido a que la entrevista fue hecha por Gustavo Adolfo Infante, su nombre también estuvo involucrado en la polémica y a través de su cuenta de Twitter, Enrique Guzmán, dijo arrepentirse de algún día estrechar su mano.

Siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Me arrepiento de haber estrechado tu mano”.