Delevingne se sincera, fue hostigada sexualmente por Weinstein AFP / La Verdad Noticias. La modelo y actriz Cara Delevingne acusó hoy al productor de Hollywood Harvey Weinstein de hacerle avances sexuales y tratar de besarla luego de una reunión sobre una película. En un comunicado divulgado por su publicista, la actriz de 25 años dijo que primero recibió una "incómoda llamada" del productor, en la cual le preguntó sobre su sexualidad.

"Me dijo que si era gay o decidía estar con una mujer especialmente en público nunca tendría un papel de mujer heterosexual o que nunca triunfaría como actriz en Hollywood", dijo Delevingne, estrella de "Valerian y la ciudad de los mil planetas" y "Escuadrón Suicida".

"Luego de cantar dije otra vez que me tenía que ir. Él me acompañó a la puerta e intentó besarme en los labios. Lo detuve y pude salir de la habitación", añadió.

"Titubeé mucho sobre reportarlo (...) No quería herir a su familia. Me sentía culpable como si yo hubiese hecho algo malo", añadió.

"En cada industria y especialmente en Hollywood, los hombres abusan de su poder y usan la intimidación para salirse con la suya", dijo, señalando que todos quienes defienden a los abusadores son "parte de problema".

Agregó que "uno o dos años después" fue invitada a una reunión en el lobby de un hotel con Weinstein y otro director. Delevingne dijo que tan pronto estuvo sola con Weinstein, el productor empezó a "alardear" de como "creó las carreras" de actrices con las cuales afirmaba haberse acostado, antes de invitarla a su habitación. Aunque inicialmente se rehusó, terminó yendo: "en ese momento me sentí muy vulnerable", recordó. Delevingne dijo que otra mujer estaba en la habitación y que Weinstein, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, les pidió que se besaran. La actriz intentó reducir la tensión preguntando si podía cantar y hacer una audición frente a él.Delevingne dijo que aún así obtuvo el papel en la película pero que se "sintió horrible" porque "siempre" pensó que se lo había dado "por lo que había pasado".En su página de Instagram, Delevingne escribió que se siente "aliviada" por compartir su historia, y exhortó a otras mujeres a hablar públicamente si fueron abusadas.Weinstein fue despedido el domingo de su propia compañía, tres días después de que un explosivo informe del diario The New York Times afirmó que el ganador del Óscar había acosado sexualmente a jóvenes mujeres que aspiraban a una carrera en el cine.