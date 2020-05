Del teatro al cine: “Harry Potter y el legado maldito” tendría a elenco original

La saga de Harry Potter podría regresar a cines con la adaptación de su obra de teatro, “Harry Potter y el legado maldito”, en una producción que contaría con el elenco original de las películas.

“Harry Potter y el legado maldito” llegará al cine

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint volverían a interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, en la nueva secuela del mago más famoso del mundo según indicó el sitio We Got This Covered.

Hasta el momento, ninguno de los miembros originales del elenco de la saga han confirmado su participación en “Harry Potter y el legado maldito”, además Warner Bros., no ha anunciado el trabajar en la producción.

De confirmarse la producción en cines de “Harry Potter y el legado maldito” Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint darían vida a las versiones adultas de sus personajes y compartirán escena con un elenco infantil completamente nuevo.

Daniel Radcliffe, Emma Watson de 30 años y Rupert Grint de 31 interpretarían a sus personajes cuyas nuevas edades van de los 39 a los 40 años de edad.

¿Qué es Harry Potter y el legado maldito?

Originalmente, “Harry Potter y el legado maldito” es la puesta en escena escrita por J.K Rowling como una secuela de las novelas de Harry Potter ambientada 19 años de los sucesos de “Harry Potter: Las Reliquias de la Muerte”.

La obra de teatro narra la vida de Harry Potter, ahora convertido en auror del MInisterio de Magia, todavía casado con Ginny Weasley y padre de tres hijos: James Sirius, Lily Luna y Albus Severus, quien co- protagoniza la obra junto a su padre.

“Harry Potter y el legado maldito” se enfoca en las nuevas generaciones mágicas, en un momento cuando el pasado de Harry Potter y el presente de su hijo descubren que "la oscuridad surge de los lugares menos pensados”.