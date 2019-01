¡Del chongo! Pati Chapoy le da cachetada con guante a Atala Sarmiento

Harta de la actitud anti profesional e inmadura de Atala Sarmiento, Pati Chapoy le puso un alto.

Las polémicas conductoras han dejado entrever que su relación no quedó del todo bien, por lo que en diversas ocasiones se han atacado en televisión nacional; sin embargo el asunto no para ahí pues Atala Sarmiento se ha encargado de imitar la voz de Pati Chapoy con quien laboró 14 en Ventaneando e incluso ha hablado mal del programa.

Es por ello que Pati no se contuvo y expresó a la revista TvNotas:

“Durante seis meses se ha dedicado ella a hablar del programa “Ventaneando” y a imitarme con mi voz. La única vez que yo la he mencionado es con Mara Patricia Castañeda, con nadie más y ninguno de nosotros la ha mencionado. Creo que “se le pegaron los cables”.”

“Yo no terminé molesta, ella fue la que se fue enojadísima de aquí, ella es la que no volvió a hablar con nadie, yo soy una mujer educada y el día que me la encuentre pues la saludo.”