Del Toro triunfa con "Pinocho"; aquí la lista completa de ganadores del Globo de Oro

Guillermo del Toro | Pone en alto el nombre de México

Edición 80 de los Globos de Oro

¡La espera terminó! Este 10 de enero se dio la edición número 80 de los Globos de Oro, en la que se premia a las mejores producciones de las pantallas grande y chica que salieron a la luz en 2022.

Desde 1944, año en que se llevó a cabo la primera edición de este galardón, los Globos de Oro han fungido como una ceremonia para reconocer a las mejores producciones, actores y directores del cine y la televisión.

En esta ocasión, la lista de nominados contó con tres mexicanos, que pusieron al país en alto y, a su vez, abren paso al talento nacional en premios de talla internacional.

La alfombra roja comenzó en punto de las 19:00 horas tiempo del Centro de México; la ceremonia de premiación comenzó aproximadamente una hora después.

Esta es la lista actualizada de los ganadores:

En las categorías de cine:

Mejor director: Steven Spielberg - "Los Fabelman" (The Fabelmans)

Mejor actriz de drama: Cate Blanchett - Tár

Mejor actor de drama: Austin Butler - Elvis

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh - "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell - "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin)

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett - "Pantera negra: Wakanda por siempre" (Black Panther: Wakanda Forever)

Mejor película de habla no inglesa: "Argentina, 1985" - Argentina

Mejor película de animación: "Pinocho" (Guillermo del Toro's Pinocchio)

Mejor guión: Martin McDonagh - "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin)

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz - "Babylon"

Mejor canción: "Naatu Naatu" - "RRR"

En cuanto a las categorías de televisión:

Mejor actriz de drama: Zendaya - Euphoria

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson - Abbot Elementary

Mejor actriz de reparto: Julia Garner - Ozark

Mejor actor de reparto: Tyler James Williams - Abbott Elementary

Mejor miniserie o película para televisión: The White Lotus

Mejor actriz de serie limitada o película de TV: Amanda Seyfried - The Dropout

Mejor actor de serie limitada o película de TV: Evan Peters - "DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para TV: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Mejor actor de reparto de serie limitada o película de TV: Paul Walter Hauser - "Encerrado con el diablo" (Black Bird)