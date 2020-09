¡Deku vs Shigaraki! My Hero Academia prepara la pelea más ÉPICA hasta ahora

¡Advertencia! Si aún no te has puesto al día con la Guerra de Liberación Paranormal y el último capítulo de manga para My Hero Academia, 283, es posible que quieras mantenerte alejado del resto de este artículo, ¡ya que nos sumergimos en el territorio de los spoilers!

La Guerra de Liberación Paranormal ha estado cobrando víctimas en ambos lados de los héroes y villanos dentro de la franquicia de Boku no Hero Academia, e incluso con todas estas bajas, parece que la gran batalla está a punto de comenzar cuando Deku se enfrente a Shigaraki Tomura.

Shigaraki, el líder de la Liga de Villanos, recién heredó poder de All For One y con este ha logrado matar a varios héroes con su habilidad mejorada de decadencia. Midoriya Izuku es uno de los héroes más fuertes del mundo, pero incluso su fuerza heredada de One For All ¡puede que no sea suficiente!

El nuevo All For One le dió una terrible paliza tanto a Gran Torino como a Eraserhead, casi matando al primero y paralizando al segundo. Como heredero de AFO en My Hero Academia, Shigaraki está abriéndose camino a través del campo en su intento por cambiar el mundo, en uno que honre la fuerza sobre la justicia.

Este antagonista de Kohei Horikoshi incluso le reveló a los héroes sobre su “horrible infancia” con un padre abusivo. Después de haber perdido a su abuela Nana Shimura, Shigaraki queda sediento de sangre y parece que lo único que se interpone en su camino es Deku.

El joven Midoriya ha tenido que darlo todo durante la Guerra de Liberación Paranormal, primero jugando al control de masas y luego teniendo que enfrentarse directamente a Shigaraki. Incluso dejó que su rabia tomara el control cuando pensó que su maestro Gran Torino había sido asesinado.

My Hero Academia, Ch. 283: Another nail-biting chapter coming your way. Gonna run out of nails by the end of this arc! Read it FREE from the official source! https://t.co/Msq0JxX2By pic.twitter.com/0e3RHB6uoR — Shonen Jump (@shonenjump) September 7, 2020

Deku muestra al final del último capítulo 283 del manga, que aparentemente ha obtenido una mejor comprensión del Quirk de One For All. Él también utilizó el Quirk “Float” de la abuela de Shigaraki y con este definitivamente insinúa que la batalla entre ambos será una de las más grandes de la serie hasta la fecha.

Aunque no sabemos quién ganará esta pelea titánica, está claro que el vencedor cambiará el futuro de My Hero Academia para siempre. Mientras tanto, los fanáticos se encuentran esperando una quinta temporada de anime programada para 2021.