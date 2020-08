Deku de My Hero Academia se convierte en Spider-Man ¿Crossover de anime?

Cuando se trata de superhéroes de secundaria, no hay competencia para el espectacular Spider-Man. Pero si es una escuela secundaria llena de superhéroes, entonces el título debe ir al anime de My Hero Academia.

Así que era solo cuestión de tiempo hasta que los dos mundos se encontraran en un increíble fan art. La fama de Spider-Man se ha extendido por todo el mundo de oeste a este, e incluso ha generado su propio programa de televisión japonés.

De la misma manera, el manga y el anime de My Hero Academia está muy influenciado por los cómics estadounidenses como Marvel y DC; incluso se podría decir que es una versión manga de la historia de superhéroes del oeste.

My Hero Academia y Spider-Man

Ambas son series sobre estudiantes de secundaria con superpoderes

Esta fuerte influencia, es gran parte de lo que ha hecho que la serie sea tan popular a nivel internacional, haciéndola accesible incluso para los amantes del cómic estadounidense más tradicionales. ¡Advertencia de épico crossover a continuación!

La historia de Boku No Hero Academia, también ofrece a los lectores y espectadores uno de los héroes más entusiastas que uno jamás conocerá: Izuku Midoriya, también conocido como Deku.

Al igual que Peter Parker, Deku debe navegar por el mundo de la angustia adolescente mientras se enfrenta al entrenamiento para ser un superhéroe. Incluso no es el único de la clase con poderes y esto se cpmprueba desde la primera temporada del anime.

Fan art de My Hero Academia y Spider-Man

Deku de My Hero Academia como Spider-Man

Parece que el artista de DeviantArt, AndiMoo, se ha tomado en sus propias manos romper los dos universos juntos, creando una mezcla de fanart absolutamente estelar de Izuku Midoriya como Spider-Man.

En esta versión del Spider-Verse, Deku obtuvo sus habilidades de una araña, pero en lugar de ser una araña radioactiva cualquiera, era una araña All Might, rindiendo homenaje a cómo el anterior One For All le pasó sus poderes al joven Midoriya.

Dado que la tía May siempre ha sido la figura materna de Peter, tiene sentido que el arte también muestre a la madre de Deku, Inko Midoriya. El detalle del protagonista de anime con la máscara “rota”, da a entender que se encuentra en un duro combate. ¿Qué opinas de este épico fan art?