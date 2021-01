¡Déjenla en paz!: Yuri sale a la defensa de Ninel Conde

Mediante una entrevista para el Programa Hoy de Televisa, Yuri no sólo salió a la defensa de Ninel Conde, sino que pidió al público que dejaran de opinar sobre la vida romántica de la “Bombón Asesino”.

A través de La Verdad Noticias nos hemos enterado de los últimos escándalos de Ninel Conde, quien además de estar enfrentando una batalla legal en contra de su ex pareja Giovanni Medina, ha sido juzgada por encontrar el amor con Larry Ramos, quien ciertamente no posee uno de los mejores historiales.

Entre todas estas controversias, se ha dicho que la actual pareja de la “Bombón Asesino” podría terminar tras las rejas luego de ser acusado por un supuesto fraude. Un tema que ha sido muy comentado en el medio artístico.

Yuri defiende a Ninel Conde

Ya son varios los artistas que han sido interrogados respecto a este tema tan particular, sin embargo las recientes opiniones de Yuri la han colocado entre las tendencias, pues a diferencia de muchos, la cantante veracruzana defendió a Ninel Conde.

Yuri defiende a Ninel Conde

De esta manera, la intérprete de “Maldita Primavera” reveló que ella no es nadie para opinar sobre la vida de los otros, asegurando que en estos tiempos la gente no debería juzgar los actos que no son de su incumbencia.

“¡Déjenla en paz!, yo pienso que en este tiempo nadie tenemos que opinar de nadie. Yo la respeto, la quiero”

Fueron parte de las declaraciones de Yuri al pedirle su opinión sobre el nuevo romance de Ninel Conde; donde también aseguró que todos tienen el derecho de hacer de sus vidas lo que les plazca.

Recordemos que hace unos días, la cantante veracruzana estuvo entre los titulares más polémicos de la farándula, tras realizar un video cómico disfrazada como la Virgen de Guadalupe, un contenido que causó la indignación de cientos de internautas.

