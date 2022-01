Dejar las redes sociales fue lo mejor para Selena Gomez, tras tóxica relación

Luego de desarrollar una relación muy complicada, dejar las redes sociales fue lo mejor para Selena Gomez ya que estas comenzaron a condicionar su vida y hasta su percepción de sí misma debido a los constantes comentarios negativos.

¿Selena Gomez tiene redes sociales?

La cantante se mantiene al margen de las redes sociales.

La cantante decidió mantenerse completamente al margen de las opiniones que, sobre ella, se vierten en la esfera virtual.

De hecho, recientemente Selena Gomez lanzó una plataforma digital centrada en la salud mental, aun así, la artista sí cuenta con redes sociales, las cuales son las siguientes.

Facebook

Instagram

Twitter

¿Maneja sus redes sociales?

Hoy en día sus redes sociales son gestionadas por su equipo, el cual informa puntualmente a los usuarios sobre sus novedades profesionales y otros aspectos de su carrera que no están directamente relacionados con su vida personal.

Es así que, aunque no eliminó las redes, se distanció de ella y dejó este trabajo para su equipo.

Selena Gomez recupera relación con ella misma

Las redes le hicieron tener una percepción equivocada de sí misma.

Ahora que se alejó de las redes, los comentarios la han ayudado a recuperar una visión equilibrada del mundo que la rodea y, sobre todo, a “controlar” sus emociones, que ya no se ven tan determinadas por las reacciones ajenas a sus comportamientos y su apariencia.

“Llegó a un punto en que Instagram lo era todo para mí, y eso fue muy peligroso. A mis 20 años, sentía que no era lo suficientemente guapa, creía necesitar maquillaje a todas horas y no me dejaba ver nunca sin él. Fue un período de mi vida demasiado largo”, dijo la cantante.

Al conversar con la revista InStyle Selena Gomez dijo: “A medida que me he ido haciendo mayor, he ido evolucionando y me he dado cuenta de que necesito controlar lo que siento. Quiero ser capaz de mirarme en el espejo y sentirme cómoda con quien soy”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!