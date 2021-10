"Deja de tragar" Shanik arremete contra Arantza Ruíz y Sugey Ábrego por su peso

Shanik Berman hizo enfurecer a sus compañeras y a los internautas con un desatinado comentario. La mujer mencionó que Arantza Ruíz y Sugey Ábrego únicamente buscaban llamar la atención al llorar por los comentarios de redes sociales en donde criticaban su cuerpo.

"Cierra la boquita, deja de tragar si de verdad te molesta ser gorda, enflaca", dijo Shanik, creando un ambiente hostil e incómodo con sus compañeras, quienes se mostraron enfadadas y le respondieron que las famosas estaban felices con su forma de ser pero los fans las critican sin piedad.

Cuando la conductora terminó de hablar, la bella Andrea Escalona volteó a ver a la cámara con un rostro de desconcierto y hartazgo por las palabras que acababa de decir su compañera.

Arantza Ruíz y Sugey Ábrego lloran en Hoy

Arantza es una bella actriz de Televisa que participa en Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Potro Caballero, pero que desde que el reality show arrancó y tuvo que usar vestuarios que dejan ver sus piernas, empezó a recibir cientos de comentarios en redes sociales en donde la juzgaban por su cuerpo.

Incluso declaró en una entrevista que recibió una llamada en donde le pedían que bajara de peso.

“Estamos hasta la mad%$e, que todo el tiempo la gente piensa que tiene el derecho de decirnos como tenemos que vernos y cómo tenemos que ser”, dijo la actriz.

Por su parte Sugey confesó que de igual manera se vio obligada a bajar cuatro kilos para poder seguir en la competencia sin miedo a recibir criticas.

“Me he sentido mal pero en estas dos semanas he bajado cuatro kilos, he leído todos sus comentarios que estoy pesada que tengo unas piernotas y a veces eso te rompe”.

¿Quién crees que tiene razón, Shanik Berman o sus compañeras?

¿Cómo puedo votar en Las Estrellas Bailan en Hoy?

El público puede elegir a su pareja favorita por medio de la página votahoy.tv además, se puede entrar todas las veces que sea necesario ya que no hay límite para apoyar a tus consentidos en esta competencia.

