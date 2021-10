Defienden a Jaime Camil tras las críticas por interpretar a Vicente Fernández

La bioserie de Vicente Fernández llegará pronto y será el actor Jaime Camil quien le dará vida en la pantalla, pero esto no ha agradado a todo el público, quienes no han parado de criticar al actor, asegurando que no se parece el Charro de Huentitán, es por eso que ahora Isabella Camil salió a defender a su hermano.

La bioserie ya empezó a grabarse y recientemente se compartieron las primeras imágenes de Camil caracterizado de Don Vicente, pero las críticas no se hicieron esperar, pues luego que el actor compartiera la primera fotografía recibió múltiples comentarios negativos.

La mayoría de las opiniones de los internautas iban enfocadas en que Camil “no se parece en nada” al Charro de Huentitán, además aseguraron que no era tan buen actor como para interpretar a un icono de la música ranchera, incluso se desató una oleada de memes tras la caracterización de Camil como Don Vicente. Ante estas críticas Isabella no se quedó callada y salió a defender a su hermano.

Defendió su hermano que dará vida a Vicente Fernández

La bioserie de Don Vicente ya se está grabando

En una entrevista con el programa “Hoy” Isabella habló de las múltiples críticas que le han hecho a su hermano luego que se anunciara que interpretará a Vicente en su bioserie, asegurando que no entiende por que las personas se han esforzado en “echarle mala onda” a “quienes están haciendo algo preciosos” o porque los internautas “se empeñan a manchar a la gente exitosa”.

Por lo que pidió a los que están en contra del trabajo de su hermano que propongan a un actor mejor que él para darle vida a Don Vicente y si alguien lo hace mucho mejor, entonces podría ser tomado en cuenta.

¿Dónde vive actualmente Jaime Camil?

Cami interpretará al cantante de música ranchera

El actor y comediante mexicano Jaime Camil vive actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos donde actualmente tiene su residencia, sin embargo debido a que interpretará a Don Vicente Fernández en su bioserie es probable que regrese a México por un tiempo mientras se llevan a cabo las grabaciones.

