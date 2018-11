Def Leppard lanzará un ambicioso recopilatorio lleno de sorpresas

Def Leppard no es una banda cualquiera, los británicos han logrado vender más de 100 millones de discos en todo el mundo gracias a su constancia con innumerables conciertos en diversas partes del planeta desde que iniciaron su trayectoria en la década de los ochentas.

La recopilación estará disponible en formato digital y en tres formatos físicos: Doble CD, CD y doble LP con un single de regalo que incluye “Personal Jesus” y el nuevo tema “We All Need Christmas” que solo estará disponible en esta tercera opción física. Tres temas se estrenan para la ocasión: su versión ya citada del clásico de Depeche Mode “Personal Jesus”, el remix de “Rock On”, y “We All Need Christmas” que ya se ha lanzado como single digital independiente.

La recopilación estará disponible en formato digital y en tres formatos físicos.

La banda, que está actualmente de gira por Estados Unidos, volverá al Reino Unido para realizar una gira en el que interpretarán íntegramente su mítico ‘Hysteria’ y otros clásicos.

Este es el contenido de este recopilatorio: ‘The Story So Far…’ 2CD – DISCO 1 Animal / Photograph / Pour Some Sugar on Me / Love Bites / Let’s Get Rocked / Armageddon It / Foolin’ / Two Steps Behind / Heaven Is / Rocket / Hysteria / Have You Ever Needed Someone So Bad? / Make Love Like A Man / Action / When Love & Hate Collide / Rock of Ages / Personal Jesus DISCO 2 Let’s Go / Promises / Slang / Bringing on The Heartache / Rock On (Radio Re-Mix) / Nine Lives (con Tim McGraw) / Work It Out / Stand Up / Dangerous / Now / Undefeated / Tonight / C’mon C’mon / Man Enough / No Matter What / All I Want Is Everything / It’s All About Believing / Kings of The World.

1CD: Animal / Photograph / Pour Some Sugar on Me / Love Bites / Let’s Get Rocked / Armageddon It / Foolin’ / Two Steps Behind / Heaven Is / Rocket / Hysteria / Have You Ever Needed Someone So Bad? / Make Love Like A Man / Action / When Love & Hate Collide / Rock of Ages / Personal Jesus.

S2LPS + 7” SINGLE: CARA 1 Animal / Photograph / Pour Some Sugar on Me / Love Bites CARA 2 Let’s Get Rocked / Armageddon It / Foolin’ / Two Steps Behind CARA 3 Heaven Is / Rocket / Hysteria / Have You Ever Needed Someone So Bad? CARA 4 Make Love Like A Man / Action / When Love & Hate Collide / Rock of Ages BONUS 7″ CARA 1 Personal Jesus CARA 2 We All Need Christmas.

Ricardo D. Pat