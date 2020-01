Deep Purple volverá a México en el festival de música Hell And Heaven 2020

Deep Purple es una banda británica que ha sido de las pioneras en el género musical del rock psicodélico y hard rock desde sus inicios en los 60’s. Se dice que han sido la fuente de inspiración de populares agrupaciones como Led Zeppelin y Black Sabbath. Son considerados la quinta banda más influyente de rock de la historia de la música.

Ahora los miembros de Deep Purple han anunciado su regreso a los escenarios mexicanos, en uno de los festivales de rock y metal más importantes de Latinoamérica, el 'Hell And Heaven 2020'. Esta será la segunda ocasión en que los británico se presenten en dicho concierto.

Deep Purple volverá a México en el festival de música Hell And Heaven 2020

Los fans están más que entusiasmados de poder escuchar en vivo los éxitos musicales como “Smoke on the water”, “Black Night”, “Highway star” y “Perfect strangers”. Asimismo, el festival de heavy metal Hell And Heaven 2020 cumplirá 10 años de realizarse en México, por lo que con la celebración podrían venir muchas sorpresas los días de evento que se llevarán a cabo el 14 y 15 de marzo en Deportivo Parque Oceanía, ubicado al oriente de la Ciudad de México.

El Line Up de músicos que se presentarán en el Hell And Heaven 2020

Además de los Británicos Deep Purple que llevan más de 50 años de trayectoria artística, el Hell And Heaven estará presentando grandes músicos del metal y sus diferentes subgéneros; entre ellos estarán Amon Amarth, Bleeding Through, Katatonia, Loudness, Visions of Atlantis, entre muchos otros. La banda Deep Purple estará el día 14 de marzo en los escenarios.

Line Up del Hell And Heaven 2020

También te puede interesar: Un día como hoy en la música, Ritchie Blackmore dice adiós a Deep Purple durante un concierto en Helsinki

Serán más de 70 bandas de heavy metal y sus distintas variantes las que encenderán el festival de música Hell And Heaven 2020 que ya tiene más de una década trayendo las mejores agrupación de metal a México para los fanáticos latinoamericanos. La venta de boletos para cada uno de los días comenzó desde el 15 de enero y los precios rondan entre los $1,490 el más barato hasta los $3,450 el más costoso, por día.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.