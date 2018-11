Deep Purple inicia su gira de despedida en Monterrey

Deep Purple es una de las bandas de rock más famosas de todos los tiempos, y si naciste durante la década de los 70’s seguramente recordaras los increíbles conciertos de la legendaria banda durante la década, pues éxitos como “Smoke on the water” aún siguen siendo una referencia de como debería sonar el rock.

La banda creada en 1968 ha recorrido todo el mundo con su música, y ahora tras 50 años de trayectoria han decidido decir adiós.

Se despedirán en México

La legendaria banda dará una última gira para despedirse de sus fieles fans mexicanos, por lo que arrancaron con “The Long Goodbye Tour México 2018” su tour del adiós, que inició el pasado 9 de noviembre en Monterrey.

Los famosos rockeros encendieron el escenario iniciando con temas como “Pictures of home” y “Bloodsucker”

La famosa banda estuvo acompañada de grupos como “In Flames” pero claramente ellos fueron la atracción principal, y para enloquecer a sus fanáticos interpretaron su mejor éxito e himno “Smoke on the water”

Deep Purple continuará con su gira el día de mañana en León, Guanajuato, para seguir con su paso por el país, llegando incluso hasta Mérida, el 21 de noviembre y Cancún el próximo 24 de noviembre, así que si eres fan de esta banda, apresúrate a comprar tus boletos.

Te dejamos el cartel de las fechas y locaciones de los conciertos de Deep Purple en su gira de despedida: