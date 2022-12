Declaran culpable al papá de Gomita por golpearla

Gomita de 28 años de edad a través de sus redes sociales, mostró su felicidad luego de que las autoridades señalaron que su padre Alfredo Ordaz Barajas era culpable por violencia intrafamiliar.

Es por eso que Gomita se mostró muy feliz con la resolución de las autoridades, pero reveló que será hasta el próximo año que se pueda resolver todo el problema legal.

Entre lágrimas, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, informó que su padre, Alfredo Ordaz Barajas, fue declarado culpable luego de que en octubre de 2021 la famosa lo señaló por haberla golpeado.

El maltrato que sufrió Gomita

En ese momento, Gomita denunció que su padre la había agredido físicamente luego de que había intentado defender a su madre Elizabeth Campos, quien en ese momento estaba siendo violentada por su esposo.

Además, la famosa Gomita confesó que no era la primera vez que sufría maltratos, por lo que había decidido ponerle una orden de restricción en su contra.

En su cuenta de Instagram, Gomita compartió un video en donde se muestra desde su automóvil y revela que había acudido a una audiencia por la denuncia en contra de su padre, pero tuvo que salirse, ya que se empezó a sentirse mal.

Aunque ella ya no se encontraba en el lugar, le acababan de informar que su papá había sido declarado como culpable por haberla golpeado.

Declaran culpable al papá de Gomita

“Mis niñas estoy muy feliz y muy contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar. Yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de decir que el fallo fue condenatorio”.

Un año después de haber denunciado los hechos, Gomita se mostró muy conmovida de que su papá se tuviera que hacer responsable de la golpiza que le dio: “Ahora sí como él lo pidió, yo no podía decir que él era culpable hasta que lo declararan. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio”

Cabe recordar que fue el pasado 13 de diciembre que Gomita reveló que tenía una audiencia por la denuncia en contra de su papá: “Oigan estoy nerviosa, hoy tengo audiencia. Me voy a alistar, deséenme mucha suerte”.

