Declaraciones del libro de Jennette McCurdy encienden la polémica

El pasado 9 de agosto se publicó el libro de la actriz Jennette McCurdy, una de las actrices más importantes de Nickelodeon, quien formó parte de proyectos exitosos como ‘iCarly’ y su spin-off llamado ‘Sam & Cat’, con su personaje Sam Pucket.

Aunque su carrera dentro del canal seguía creciendo en series como Zoey 101, True Jackson, VP, Victorious en 2012, también apareció en películas como Best Player y Swindle de 2013, incluso tuvo una breve carrera musical lanzando EP Not That Far Way.

Su carrera se le auguraba igual de exitosa como la de Ariana Grande, Emma Roberts, Kenan Thompson y Victoria Justice, pero desapareció de la actuación, hasta la serie original de Netflix, ‘Between’ en 2015 y 2016. Además se esperaba su regreso a ‘iCarly’, pero esto no sucedió.

Libro de Jennette McCurdy enciende las redes

Hasta este año se supo la verdadera razón del porqué Jennette publicó un libro en que hizo varias revelaciones sobre el abuso que sufrió por parte de su mamá y que se vio obligada a actuar desde su infancia, también habló de su rivalidad con Ariana Grande, pero lo más grave que confesó fueon los abusos que sufrió de parte de Dan Schneider, creador de los mayores éxitos de la televisora.

Se trata de ‘I’m Glad My Mom Died’, su traducción al español es ‘Me alegro de que mi mamá muriera’, el cual tiene un titulo bastante revelador de lo que le tocó vivir. Pero esta revelación sobre los abusos de su madre los hizo desde el año pasado.

La actriz confesó que su mamá realmente estaba “obsesionada en convertirla en una estrella” y habló de los detalles del como su madre contribuyó a que desarrollara un desorden alimenticio, también detalló que hasta los 17 años de edad, su madre le hizo exámenes vaginales y de mamas además agregó que nunca la dejaba ducharse sola.

También reveló que nunca quiso convertirse en actriz, pero su mama la llevaba a castings, y que su relación era “codependiente”, pues hasta los 8 años su madre la limpiaba, hecho que la avergonzaba y que no tenían amigos, hasta esta murió a causa de cáncer en el 2013.

Esta abuso de su madre lo vivió hasta los 21 años y esto le ocasionó trastornos alimenticios como bulimia, abuso de alcohol y Trastorno obsesivo-compulsivo.

La rivalidad con Ariana Grande, fue una de las cosas que aborda en el libro y asegura que la actriz y cantante gozó de privilegios en el canal. Tras protagonizar ‘Sam & Cat’ le habría dado un protagónico en una serie llamada ‘Pucket’, enfocado en su personaje, pero todo cambió por la popularidad de Ariana.

“La semana en la que me dijeron que Ariana no estaría aquí (en el set) en absoluto, y que escribirían sobre su ausencia en este episodio. Estás Bromeando”, agregó. “¿Entonces tengo que rechazar películas mientras Ariana cantando está fuera de tono en los Billboard Music Awards? Joder.”, explicó en el libro y agregó que no le caía nada bien Grande.

"El Creador" pedía a Jennette beber alcohol

“Nunca antes había bebido alcohol. Y solo tengo 18 años. No podría meterme en problemas”, le dijo Jennette al creador; sin embargo, este le dijo que no había nadie mirando.

Además agregó que Dan jugaba con la mente de sus jóvenes talentos, era comparando al elenco de iCarly y el de Victorious, dos de sus programas más exitosos. Cuando terminó su contrato en 2014 Nickelodeon le ofreció 300 mil dólares a cambio de su silencio.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 mil en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? Esta es una red con programas”.

