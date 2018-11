Declaraciones de Kalimba sobre supuesta relación con sicarios

Así es, el intérprete se encuentra en boca de todos debido a unas polémicas fotografías que rondan las redes sociales en las que se puede apreciar a Kalimba con el presunto sicario de la Unión Tepito, Brayan Gonzalez alias "El Pozole".

Tras la polémica derivada de las controversiales imágenes, el cantante ha decidido afrontar las críticas y comentarios de las que ha sido objeto, por lo que aprovecho su paso en el programa “Ventaneando” para aclarar la situación.

"Es una foto que me pidieron yo me tomó una foto con cualquier persona que me acerca a pedírmela creo que esa es mi manera de ser atento con el mundo atento con todo el que se me acerca se acercaron conmigo muy amables me dijeron 'hey te tomas una foto con nosotros' y me la tome como con cualquier persona pueden checar en las redes...", comentó el ex OV7.