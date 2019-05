¡Decidida!, Esmeralda Ugalde quiere entrar a ‘Exatlón’ (Exclusiva)

La guapa y talentosa condictora Esmeralda Ugalde, estuvo disfrutando de las playas limpias de la Riviera Maya este fin de semana y la encontramos en el aniversario de un hotel en donde nos confesó cuál sería su nuevo objetivo.

“Estoy haciendo corazón grupero y me estoy preparando porque quiero hacer casting para hacer exatlon, y pues varias cosas TV Azteca que es mi empresa en este momento, en redes sociales hago varias actividades, y en YouTube sigo con ‘A mi manera’, que son covers de temas que me gustan”, nos comentó en exclusiva.

Esmeralda Ugalde (Foto por: Ángel Balán)

Al preguntarle a fondo sobre su posible participación en el Exatlón, Esmeralda Ugalde contestó:

“Fíjate que me estoy preparando, sé que es algo difícil, es un reto al que quiero pertenecer desde la primera temporada, entonces estoy enfocada en que lo voy a perseguir”, dijo decidida la guapa cantante.

Esmeralda Ugalde quiere entrar a ‘Exatlón’

“Haré el casting para verme y analizarme en escena, si me siento capaz o no, ya veré después del casting, veré los pros y contras, si sucediera el quedarme me prepararé mucho más, me estoy preparando y siempre estoy compartiendo mis rutinas en las redes”, dijo en exclusiva a La Verdad.

Esmeralda Ugalde quiere entrar a ‘Exatlón’